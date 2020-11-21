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Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY'da, yolun karşısına geçmeye çalışan Fatmana Yılmaz (74), kendisine çarpan TIR'ın altında kalarak hayatını kaybetti.

Kaza, saat 18.00 sıralarında AksarayAdana yolu Tacın Mahallesi girişinde meydana geldi. Şükrü Günay (60) yönetimindeki 06 JOR 21plakalı TIR, yolun karşısına geçmeye çalışan Fatmana Yılmaz'a çarptı. Yılmaz, kaza yerinde yaşamını yitirdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen polis ekiplerince TIR sürücüsü Günay gözaltına alındı. Polis olay yerinde yapılan incelemenin ardından Fatmana Yılmaz'ın cesedini Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırdı.DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray

2020-11-21 22:25:02



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