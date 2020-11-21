Yasağa uymadı, uyuşturucuyla yakalanınca gözaltına alındı



Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY'da, sokağa çıkma yasağını ihlal eden Lütfi G.'nin yapılan üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan Lütfi G.'ye 3 bin 150 TL ceza kesildi.

İçişleri Bakanlığı'nın, Covid-19 tedbirleri kapsamında valiliklere gönderdiği sokağa çıkma kısıtlaması, saat 20.00 itibarıyla uygulanmaya başlandı. Aksaray'da cadde ve sokaklar boşalırken, polis ekipleri sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere yönelik kontroller gerçekleştirdi. Kurtuluş Mahallesi'nde sokağa çıkma yasağını ihlal eden Lütfü G. (52), kontroller sırasında polis ekiplerince durduruldu. Kimliğini kontrol eden polis memuru, Lütfü G.'ye sokağa çıkma kısıtlamasının olduğunu hatırlattı. Üst aramasında ise bir miktar uyuşturucu ele geçirilen Lütfü G., gözaltına alındı. Lütfü G., sağlık kontrolü sonrası emniyete götürüldü.DHA-Genel Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2020-11-21 22:51:50



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