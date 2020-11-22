Aksaray'da kurulan kooperatiflerle kadınlar iş sahibi oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aksaray'da kurulan kooperatiflerle kadınlar iş sahibi oldu

İHA

Aksaray'da kurulan kooperatiflerle kadınlar iş sahibi oldu

Aksaray Valiliği ve Aksaray Belediyesi tarafından geçtiğimiz aylarda kadınların iş sahibi olabilmesi için kurulan 14 kadın kooperatifi yüzlerce kadını iş sahibi yaptı. Kadınlar, kooperatif sayesinde kurdukları işle hem Aksaray, hem ülke hem de ev ekonomilerine katkı sağlıyor.
Aksaray’da geçtiğimiz aylarda valilik tarafından kadıların iş sektörüne girmesi, ekonomi potansiyellerinin daha da artırılması için “Kadınlar Üretecek Aksaray Güçlenecek” sloganıyla 14 ayrı kadın kooperatifi kuruldu. Kurulduğu günden bu yana kadınlardan yoğun ilgi gören kooperatifler çok kısa bir sürede hızla üye sayısını artırdı. Hem ülke, hem Aksaray ekonomisine destek sağlayan kadınlar, ayrıca ev ekonomilerine de destek sağlıyor.

“Yatırımlar Aksaray’a, ailelere, çocuklara huzur ve mutluluk getirecek”
Aksaray’da tek seferde 14 kadın kooperatifinin kurulmasını sağlayan Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, kooperatiflerin meyvelerini vermeye başladığını belirterek, “Biliyorsunuz biz Aksaray’da 14 tane kadın kooperatifi kurmuştuk. Türkiye’de bir anda kurulan en fazla kadın kooperatifiydi. Amacımızda şuydu. Kadınlarımızı sosyal hayatın içerisine çekmek ve katma değer üretmelerini sağlamaktı. Allah’a şükür bugün Aksaray’da bu kurulan kooperatifler meyvelerini vermeye başladı. Şu anda hem üretiyorlar, hem ürettiklerinin karşılığını buluyorlar. Bunun yanında da bizim belediyeyle birlikte kuracağımız bir organik marketimiz var, Aşıklı Organik Market. İnşallah bu da 11,5 ay içerisinde kurulduğunda biz bu kooperatiflerimizle anlaşmalar imzalayarak onlardan da ürünler alacağız. Böylece kadınlarımızı Aksaray’ın her tarafında, okullarımızın boş sınıflarını atölyelere çevirerek, kadın kültür evleri açarak, yeni kooperatifler açarak hem hayatın içerisinde olmalarını sağlayacağız, hem değer üretmelerini sağlayacağız, hem de bu ürettikleri değerlerin karşısında kendilerinin de bir şey ürettiklerini görecekler. Ve bence bu yapılan yatırımlar Aksaray’a, ailelere, çocuklara çok ciddi anlamda huzur ve mutluluk getirecek” dedi.

“Vali beyin desteği ile hareket ediyoruz”
Kadın Kooperatifi Başkanı Filiz Yaşar (40) markalaşmak istediklerini belirterek, “Valimizin ve Belediye Başkanımızın desteği ile kurulmuş bir kooperatifiz. Destek bekliyoruz. Esnafımızdan, Aksaray halkımızdan yaptığımız ürünleri tezgâhlarda ve vitrinlerde görmek istiyoruz. Markalaşmak istiyoruz. Vali beyin desteği ile hareket ediyoruz. Çok yeni bir kooperatifiz. Daha kendimizi yeni tanıtmaya başladık. Aynı zamanda valilik ve belediye adına bir yer yapılacak. Tüm Aksaray’ın diğer kooperatiflerle beraber ürünlerinin tanıtılması için, o yerde kendimizi daha iyi tanıtacağımızı düşünüyorum” şeklinde konuştu.
Kooperatif üyesi Özlem Keskin (44), “Aksaray geneline, ülke geneline, ki tek hedefimiz dünya geneli olarak bu sanatı tanıtıp duyurmak. Ürünlerimizi pazarlamaya sunmak istiyoruz. Tüm halkımızın hediyelik eşya konusunda, esnaflarımızın desteğini bekliyoruz” diye konuşurken, kooperatif üyesi Mehtap Bekmezci (39) ise, “Bu rölyef konusunda arkadaşlarımıza, Aksaray ilindeki bütün ev hanımlarını buraya kursiyer olarak almayı düşünüyoruz. Gelip önceden de buraları gezip dolaşabilirsiniz. Bizim yaptığımız ürünleri görebilirsiniz. Bu sayede sizde teşvik olarak emeğinizin karşılığını alabilirsiniz. Sizde çalışabilirsiniz. Siz de kazanabilirsiniz. Sizleri buraya bekleriz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aksaray’da engelli park yeri işgaline af yok
YEREL HABERLER Aksaray’da engelli park yeri işgaline af yok
Yasağa uymadı, uyuşturucuyla yakalanınca gözaltına alındı
YEREL HABERLER Yasağa uymadı, uyuşturucuyla yakalanınca gözaltına ...
TIR'ın çarptığı kadın hayatını kaybetti
YEREL HABERLER TIR'ın çarptığı kadın hayatını kaybetti
Aksaray’da tırın çarptığı yaya feci şekilde can verdi
YEREL HABERLER Aksaray’da tırın çarptığı yaya feci şekilde can verdi
Tutuşturmak için benzin dökülen soba patladı: 5 yaralı
YEREL HABERLER Tutuşturmak için benzin dökülen soba patladı: 5 ...
Aksaray'da benzin dökülen soba parladı: 5 yaralı Benzin dökülerek yakılmak istenen sobanın parlamasının ardından çıkan yangında alevlerin sıçradığı televizyonun patlaması sonucu evin penceresi yerinden sökülüp aşağıya düştü Can havliyle kendilerini dışarıya atan 5 kişi ölümden döndü
YEREL HABERLER Aksaray'da benzin dökülen soba parladı: 5 ...
Uyuşturucu tacirinin yakınları kadın muhabiri darp etti
YEREL HABERLER Uyuşturucu tacirinin yakınları kadın muhabiri darp ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X