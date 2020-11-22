Kuzeyboru - Karayolları: 0-3

Erkan ALTUNTAŞ / AKSARAY, (DHA)SALON: Aksaray
HAKEMLER: Hakkı Demiralay, Elma Pınar
KUZEYBORU: Ikic, Arelya Karasoy, Mitchem, Sabriye Gönülkırmaz, Ceren Nur Domaç, Boskovic (Dilek Kınık, Gorrel, Arzum Tezcan, Humay Topaloğlu)
KARAYOLLARI: Gerasymova, Havili, Ezgi Akyaldız, Ayçin Akyol, Tuğçe Ceyhan, Burcu Tutku Yüzgenç (Seda Aslanyürek, Selin Navruz, Kübra Kegan)
SETLER: 20-25, 11-25, 23-25
SÜRE: 86 dakika (30, 21, 35)Misli.com Sultanlar Ligi'nin 18'inci haftasında Kuzeyboru evinde Karayolları'na 3-0 mağlup oldu.DHA-Spor Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2020-11-22 18:55:04
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