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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aksaray protokolü öğrenci yoklamasıyla öğretmenlere “Buradayız” dedi

İHA

Aksaray protokolü öğrenci yoklamasıyla öğretmenlere “Buradayız” dedi

Aksaray’da, Öğretmenler Günü nedeniyle öğrenci yoklamasına giren Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu ve tüm protokol üyeleri öğretmenlere, “Buradayız” mesajı verdi.
24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Aksaray’da öğretmenlerin yanında olduklarını hissettirmek isteyen şehir protokolü sınıfta öğrenci yoklamasına katılarak, “Buradayız” mesajı verdi.
Öğretmen kökenli Vali Hamza Aydoğdu başta olmak üzere Belediye Başkanı Evren Dinçer, Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, Aksaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Murat Bilgiç, İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, Milli Voleybolcu Arelya Karasoy, Trafik Şube Müdürü Serkan Özbaş, görev yapan öğretmenler, doktorlar, esnaflar, gaziler, Aksaray Valiliği tarafından yapılan kısa film ile öğretmenlere “Buradayız Öğretmenim” dediler. Çekilen kısa film öğretmenler günü nedeniyle tüm öğretmenlere bir bir gönderilerek Öğretmenler Günü kutlandı.
Vali Aydoğdu, yoklamaya girerek öğrencilik yıllarını bir kez daha hatırladığını, kısa filmle öğretmenlerin yanında olduklarını hissettirmek istediklerini belirterek, “Aksaray’ın bütün protokolü yoklamaya girdik. Bütün protokol erbabı öğretmenimize, ‘Buradayız, her zaman sizin emrinizdeyiz, bizi yetiştiren sizlerin bir eserini görmek istiyorsanız bütün herkes burada’ mesajını vermek istedik. Hakikaten böyle çok dikkat ederdik. Öğretmenimiz sınıfa girecek ve bizim ismimizi okuyacak. O göz teması, o sevgi dolu bakışı ya da o anda öğretmenin aklına bir şey gelecek. Ödevini yaptın mı? Nasılsın? Ya da eski diyaloglarla ilgili bir hatırlatma yapacak. Bunlar hep öğretmenlerimizin yaptığı şeyler, o duyguyu yaşamak istedik. O duyguyu da çok güzel yaşatmış arkadaşlarımız, çok teşekkür ediyorum. Yani zili, Aksaray Lisesinin tarihi bir lise olarak seçimi, siyah önlüklerin olması, çocuklarımız da o duyguyu çok güzel vermişler. Gerçekten hem bir nostalji yaşadık. Hem bir farkındalık oluşturduk. Hem de geçmişe giderek, belki de o kalbimizin üzerini örten o tozların bir nebze olsun silinmesine vesile oldu” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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