Tartıştığı müzisyeni öldürdü

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Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY´ın Ortaköy ilçesinde Tolunay A. (23), belirlenemeyen nedenle tartıştığı müzisyen Tecir Görmüş'ü (44) bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından kaçan Tolunay A., Afyonkarahisar'da yolcu otobüsünde yakalandı.

Olay, dün saat 20.30 sularında Kümbet köyünde meydana geldi. Tolunay A., belirlenemeyen nedenle tartıştığı Tecir Görmüş'ü karnından ve göğsünden bıçakla yaraladı. Kanlar içinde kalan Görmüş, ihbar üzerine çağrılan ambulansla kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Kaçan Tolunay A. da jandarma tarafından Afyonkarahisar'da yolcu otobüsünde yakalandı.

DHA-Genel Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2020-11-25 14:12:45



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