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Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY'da TIR'a arkadan çarpan kamyonun sürücüsü Murat Kırlı (41) ile yeğeni Halil Erkakuş (24) yaralandı. Araçta sıkışan sürücü Kırlı, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çabasıyla çıkarıldı.

Kaza, saat 07.30 sıralarında AksarayAnkara karayolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. İstanbul´dan Adana´ya kargo taşıyan Murat Kırlı yönetimindeki 16 EIF O2 plakalı kamyon, ayı yöne giden Abdulhalim Kavak yönetimindeki 01 DPR 68 plakalı alçı yüklü TIR´a arkadan çarptı. Kazada kamyon şoförü Murat Kırlı ve yeğeni Halil Erkakuş yaralandı. Murat Kırlı, kurtarılmayı beklediği sırada ağabeyini telefonla arayıp, ''Ağabey, önümdeki TIR´a çarpıp, araç içinde sıkıştım. Ayaklarım ve kaburgam kırıldı.112 ve polis geldi. Kurtarma ekiplerini bekliyoruz" diyerek bilgi verdi.

Kırlı, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışmasıyla sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Kırlı´nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2020-11-27 10:00:39



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