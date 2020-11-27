Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TIR'a çarpan kamyonun şoförü, yarım saatlik çalışmayla kurtarıldı

DHA

TIR'a çarpan kamyonun şoförü, yarım saatlik çalışmayla kurtarıldı


Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY'da TIR'a arkadan çarpan kamyonun sürücüsü Murat Kırlı (41) ile yeğeni Halil Erkakuş (24) yaralandı. Araçta sıkışan sürücü Kırlı, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çabasıyla çıkarıldı.
Kaza, saat 07.30 sıralarında AksarayAnkara karayolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. İstanbul´dan Adana´ya kargo taşıyan Murat Kırlı yönetimindeki 16 EIF O2 plakalı kamyon, ayı yöne giden Abdulhalim Kavak yönetimindeki 01 DPR 68 plakalı alçı yüklü TIR´a arkadan çarptı. Kazada kamyon şoförü Murat Kırlı ve yeğeni Halil Erkakuş yaralandı. Murat Kırlı, kurtarılmayı beklediği sırada ağabeyini telefonla arayıp, ''Ağabey, önümdeki TIR´a çarpıp, araç içinde sıkıştım. Ayaklarım ve kaburgam kırıldı.112 ve polis geldi. Kurtarma ekiplerini bekliyoruz" diyerek bilgi verdi.
Kırlı, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışmasıyla sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Kırlı´nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2020-11-27 10:00:39

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Maskesiz polise yakalandı, 'Hatamı kabul ediyorum' dedi
YEREL HABERLER Maskesiz polise yakalandı, 'Hatamı kabul ediyorum' ...
Yoklama kaçağı ve aracı sigortasız sürücü “Köpek gibi yalvarıyorum çek” deyip poz verdi
YEREL HABERLER Yoklama kaçağı ve aracı sigortasız sürücü “Köpek gibi ...
Kuzeyboru - Sistem9 Yeşilyurt: 3-2
YEREL HABERLER Kuzeyboru - Sistem9 Yeşilyurt: 3-2
“Kadına Şiddete Hayır” farkındalığı için yürüdüler
YEREL HABERLER “Kadına Şiddete Hayır” farkındalığı için yürüdüler
ASÜ’de ışın tedavisi yapabilecek hidrojellere TÜBİTAK’tan destek
YEREL HABERLER ASÜ’de ışın tedavisi yapabilecek hidrojellere ...
Başkan Altınsoy hastane ek hizmet binasını inceledi
YEREL HABERLER Başkan Altınsoy hastane ek hizmet binasını inceledi
Tartıştığı müzisyeni öldürdü
YEREL HABERLER Tartıştığı müzisyeni öldürdü

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X