Aksaray'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY'da, iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, saat 18.00 sıralarında AksarayAnkara karayolunda meydana geldi. Enver Yıldız (52) yönetimindeki 06 BKU 663 plakalı otomobil, kavşakta Mehmet Alp'in (38) kullandığı 33 EAN 01 otomobille çarpıştı. Kazada sürücülerden Enver Yıldız, eşi Meral Yıldız (46) ve yanlarındaki Ekrem Aydoğdu (13) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan Enver Yıldız ve Meral Yıldız, sağlık görevlilerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Diğer sürücü Mehmet Alp ise kazadan yara almadan kurtuldu.
Soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2020-12-01 23:02:40
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