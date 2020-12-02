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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aksaray’da yeşil alanlar kışa hazırlandı

İHA

Aksaray’da yeşil alanlar kışa hazırlandı

Aksaray Belediyesi kış aylarında yeşil alanların olumsuz hava şartlarından etkilenmemesi için budama ve peyzaj çalışması başlattı.
Vatandaşların sıcak yaz günlerinde aileleri ile birlikte hoş vakit geçirdikleri parklar, bahçeler ve yeşil alanlarda belediye ekiplerince kış hazırlıkları yapıldı. Ekipler kış ayının gelmesiyle özellikle fırtınalı havalarda herhangi bir kazaya sebebiyet vermemesi için ağaç dallarını budarken, İlkbaharda ağaçların daha gür bir şekilde yeşermesi için mevsimlik bakımlarını da yaptı. Şehri güzelleştirmek ve estetik değerler katmak adına kavşak ve orta refüjlerde dikilen süs bitkileri ve görsel figürler kış ayalarında vatandaşların göz zevkine hitap edecek şekilde bakımları yapıldı. Mücavir sınırları içerisindeki tüm yeşil alanların varlığını korumak ve alanını genişletmek adına çalışmalar yürüten Aksaray Belediyesi ekipleri, şehir merkezine uzak nokta bulunan yeşil alanlarda da kış bakımları kapsamında ağaç ve çim alanlarında dip açımı, gübreleme ve deforme olan ağaçların yenilenmesi ve parkların temizliğini gerçekleştirilerek ağaçlar ve bitkileri koruma altına alındı. Yapılan budama çalışmaları ile de ağaçların sağlıklı kalmasını sağlandı.
Yapılan çalışmalarla ilgi açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Evren Dinçer, “Biz şehrimizi Yeşil Aksaray unvanına uygun bir hale getirmek adına yeşil alanlarımızın alanını artırmaya mevcut yeşil alanlarımızı koruma altına almaya çalışıyoruz. Parklarda ve bahçelerde bulunan ağaçlarımızı her mevsimin gerektirdiği iklim koşullarına göre hazırlıyoruz. Yıpranmış ağaçlarımızın yerine yeni fidanlar dikerek yeşil alan varlığını genişletmeye çalışıyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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