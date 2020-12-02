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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ASÜ’de yabancı dil hazırlık eğitimi sorunsuz devam ediyor

İHA

ASÜ’de yabancı dil hazırlık eğitimi sorunsuz devam ediyor

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) bu dönem, rutin yabancı dil derslerinin dışında, fakülte ve bölüm ayrımı olmaksızın, dileyen tüm lisans öğrencilerinin katılabildiği isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı eğitimine başladı.
Öğrencilerin yabancı dil konusundaki gelişimlerini desteklemek amacıyla verilen isteğe bağlı yabancı dil hazırlık eğitimi, pandemiden dolayı uzaktan öğretim metodu ile devam ediyor. Uygulamayı, eğitimöğretimin kalite standartlarını daha da yükseltmek adına başlattıklarını söyleyen Rektör Prof. Dr. Yusuf Şahin, amaçlarının öğrencileri uluslararası standartlar bağlamında donanımlı bireyler haline getirmek olduğunu belirtti. Prof. Dr. Şahin, “Herhangi bir fakülte ve bölüm ayrımı olmaksızın, dileyen tüm lisans öğrencilerimiz dönem başında bu sınıfa kaydolabiliyor ve uzaktan öğretim metodu ile yabancı dil derslerine katılıp kendisini geliştirebiliyor. Verimli biçimde ilerleyen uygulamanın, ASÜ’nün tercih edilirliğine olumlu bir katkısı sunacağı kanaatindeyiz” dedi.
Yabancı dil bilmenin ve etkin biçimde kullanmanın bir zorunluluk haline dönüştüğünü ve rekabet şartları göz önüne alındığında, uygulamanın öğrencileri bir adım öne geçireceğini söyleyen Rektör Şahin, geliştirme çalışmalarının da sürdüğüne dikkat çekti.
Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Murat Yıldız ise, isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfının detaylarına dair bilgiler verdi. Halihazırda 39 lisans bölümünden 140 öğrenciye, dört sanal sınıfta yoğunlaştırılmış İngilizce eğitimleri verildiğini aktaran Yıldız, “Haftalık 12 saat olan İngilizce derslerinde öğrencilerimiz güçlü bir dilbilgisi ve kelime altyapısı elde ederek yabancı dil becerilerini geliştirebiliyorlar. Dersler kapsamında aynı zamanda dinleme ve konuşma alıştırmaları da yapılıyor. Tüm hocalarımızın öğrencilerimizle anlık iletişimde olması da uygulamadan alınan sonuçları pozitif yönde etkilemektedir” dedi.
Rektör Şahin, Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Murat Yıldız ve ekibine, çalışmaların şekillenmesinde gösterdikleri gayretler münasebetiyle teşekkür etti ve başarılar diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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