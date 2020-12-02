Kuzeyboru - Türk Hava Yolları: 2-3  

Erkan ALTUNTAŞ / AKSARAY (DHA)SALON: Aksaray
HAKEMLER: Yasin Okumuş, Kadir Girente
KUZEYBORU: Ikic, Arelya Karasoy, Mitchem, Sabriye Gönülkırmaz, Ceren Nur Domaç, Boskovic (Dilek Kınık, Gorrel, Humay Topaloğlu, Arzum Tezcan)
TÜRK HAVA YOLLARI: Lauren, Şeyma Ercan, Aslı Kalaç, Büşra Şahin, Ebrar Karakurt, Kingdon (Berin Yıldırım, Ada Germen, Nursevil Aydınlar)
SETLER: 25-23, 25-22, 17-25, 15-25, 12-15
SÜRE: 141dakika (34, 34, 26, 27, 20)Misli.com Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Aksaray ekibi Kuzeyboru, ligin 20´inci haftasında Türk Hava Yolları´na 2-3 mağlup oldu.DHA-Spor Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2020-12-02 20:18:33
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