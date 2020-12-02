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Kısıtlamaya uymayan alkollü sürücü maskesini çıkartıp hem saldırdı hem poz verdi Alkollü sürücü: “Suratımı çek, babam da görsün, evine de götür fotoğrafımı”

İHA

Kısıtlamaya uymayan alkollü sürücü maskesini çıkartıp hem saldırdı hem poz verdi Alkollü sürücü: “Suratımı çek, babam da görsün, evine de götür fotoğrafımı”

Aksaray’da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayarak alkollü araç kullanırken polis ekiplerince yakalanan sürücü, maskesini çıkartıp hem polisleri hem de çevredekileri riske atarak kendisini görüntülemek isteyen basın mensuplarına saldırdı.
Olay, Atatürk Bulvarı ile Cumhuriyet Bulvarının kesiştiği kavşakta bulunan bir akaryakıt istasyonunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından kentte denetim ve uygulamalar yapan polis ekipleri, saat 22.30 sıralarında akaryakıt istasyonunda bir sürücüyü denetlemek istedi. Volkan Y. (28) idaresindeki 68 EN 554 plakalı otomobili durduran polis ekipleri sürücünün sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı tespit etti. Şahsın alkollü olduğunu fark eden polis ekipleri olay yerine trafik ekibi çağırdı. Olay yerine gelen trafik ekiplerince alkol muayenesinden geçirilen Volkan Y.’nin 130 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Maskesini çıkartarak saldıran alkollü sürücü polisleri de riske attı
Bu sırada olay yerine gelen basın mensuplarını gören hem kısıtlamaya uymayan, hem de alkollü araç kullanırken yakalanan araç sürücüsü Volkan Y. kendisini görüntülemek isteyen basın mensuplarına saldırdı. Polis ekiplerinin güçlükle engel olmaya çalıştığı alkollü sürücü Volkan Y. basın mensuplarına, “Çek çek” diye üzerlerine yürürken, basın mensuplarının “Neden kısıtlamaya uymadın?” sorusuna “Sana ne” diye cevap verdi. Alkollü sürücü, “Çek çek, çekiyor musun? İyi çek” deyip maskesini çıkartarak müdahale eden polis memurlarını da riske attı.

“Suratımı çek, babamda görsün, evine de götür fotoğrafımı”
Polis ekiplerinin araca bindirmek istemesiyle polis aracının arkasına binmek istemeyen alkollü sürücü, hem araca binmemek, hem de sigara içmek için uzun süre polis ekiplerine dil döktü. Polis ekiplerince güçlükle ikna edilen sürücü daha sonra polis otosuna bindirildi. Burada da basın mensuplarına hakaretlerini sürdüren Volkan Y., “İyi çekiyor musun? Avradına sövmedim, çek çek suratımı çek, babamda görsün çek” diye konuştu. “Kısıtlamaya neden uymadın?” sorusuna “Kısıtlamaya mı? Sen neye uydun? Kükrersin anca” diye cevaplayan Volkan Y., “Neden alkollü araç kullandın” sorusuna ise alkollü araç kullandığını inkar ederek, “Sana ne, alkollü araç sürdüğümü kim söylüyor. İyi çekiyor musun? Evine de götür fotoğrafımı” diye cevap verdi.

4 bin 378 TL ceza kesilerek ehliyetine el konuldu
Güçlükle polis aracına bindirilen alkollü sürücü daha sonra sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine götürüldü. Burada sağlık kontrolünden geçirilen sürücü daha sonra ifadesi alınmak üzere Aksaray Polis Merkezine götürüldü. Alkollü sürücüye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten 3 bin 150 TL, alkollü araç kullanmaktan bin 228 TL idari para cezası kesilirken, ehliyetine de el konuldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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