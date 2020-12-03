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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aksaray’da 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde engelli koordinasyon merkezi açıldı

İHA

Aksaray’da 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde engelli koordinasyon merkezi açıldı

Aksaray Belediyesi tarafından 12 engelli derneğinin hizmetine sunulan Engelli Koordinasyon Merkezi’nin açılışı yapılan törenle gerçekleştirildi.
Piri Mehmet Paşa Çarşısı içerisinde bulunan Engelli Koordinasyon Merkezi önünde Belediye Başkanı Evren Dinçer ve beraberindeki protokol üyeleri kurdele kesti. Protokol üyeleri Engelli Koordinasyon Merkezini gezdikten sonra toplantının yapılacağı Bilim Merkezine geçti. Aksaray Belediyesi Bilim Merkezinde İstiklal Marşı’nın okunması ve saygı duruşunda bulunulması ile başlayan programa, Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Belediye Başkanı Evren Dinçer, Engelli Koordinasyon Merkezi Başkanı Bekir Kaya, Engelli Dernekleri temsilcileri ve üyeleri, kurum mülki ve idari amirleri, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, il genel meclis üyeleri, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Görme engelli Cumali Sinankılı’nın okuduğu Kuran’ı Kerim tilaveti ile devam eden programda engelli vatandaşların programdan istifade edebilmeleri adına işaret dili tercümanı da sahnede yerini aldı. Engelli Koordinasyon Merkezine bağlı dernek üyelerinden görme engelli Efe Can Kabadayı salonda bulunan vatandaşlara ney dinletisi yaptı.
Protokol konuşmalarında engelli dernekleri adına konuşma yapan Engelli Koordinasyon Merkezi Başkanı Bekir Kaya, engelliler gününü engellilerin bir araya gelerek yaptıkları çalışmaları değerlendirdiği ve bu çalışmaları topluma sunuldukları gün olarak gördüklerini ifade etti. Başkan Kaya, Türkiye’de il ve tek olan Engelli Koordinasyon Merkezi ve engellilere verdiği destek için Belediye Başkanı Evren Dinçer’e teşekkür etti. Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu’yu her zaman yanlarında görmelerinin engellilere mutluluk verdiğini ifade eden Kaya, sosyal devlet anlayışı ile engellilerin sorunlarının çözüldüğünü belirtti.
Belediye Başkanı Evren Dinçer ise, “Engellilerimize fırsat eşitliği tanıma hem bizim hem hükümetimizin görevidir. Hükümetimiz engellilerimize yönelik son derece pozitif ve güzel uygulamalar yapıyorlar. Engellilerimizin merkezde ve yerelde karşılaşmış oldukları sorunlar, mevzuat takipleri, yer kiralama sorunları, sosyal hayat içerisindeki karşılaştıkları sorunları yerel yönetimler olarak nasıl karşılarız nasıl çözeriz diye istişare ettik. Fiziki imkanların geliştirilmesi daha fazla fırsat eşitliği sunulması şeklinde bir kanaat oluştu. Bu bağlamda Aksaray’ımızda bulunan Engelli Koordinasyon Merkezini şuan ki yere taşıdık. İçerisinde spor salonu, kurslar ve aktivitelerin yapılmasına olanaklar hazırladık. Ve burada bir sinerji oluştu. Güzel dönüşler almaya başladık. Engelli Koordinasyon Merkezi gibi içerisinde sosyal donatı alanlarının olduğu bir Engelsiz Yaşam Merkezinin Aksaray’da bir gereklilik olduğu hasıl oldu. Bununla ilgili hemen çalışmalara başladık. Belediye Meclisimize konuyu taşıdık oradan da güzel dönüşler ve destekler aldık. Bununla ilgili proje çalışmalarını başlattık ve proje aşamasını tamamlayarak ihale aşamasına geldik. Dün itibari ile de ihalesini gerçekleştirdik. Toplamda 2 bin 500 metrekarelik alan üzerinde inşa edilecek olan tesis 2 kattan oluşacak. Engelli vatandaşların hoş zaman geçirebilecekleri kendilerini geliştirebilecekleri Engelsiz Yaşam Merkezi projesi içerisinde 8 atölye bulunacak. Engelli vatandaşların atölyelerde kendilerini geliştirebilmeleri için etkinlikler düzenlenecek. Engelsiz Yaşam Merkezi içerisinde yapılması planlanan 4 derslikte düzenlenecek kurslar ile engelli vatandaşların eğitimlerine destek olunacak. Engelli vatandaşların ve ailelerinin spor yapabilecekleri ve kendilerini geliştirebilecekleri 2 adet spor salonu da tesis içerisinde hizmete sunulacak. Engellilerin bağımsız yaşam becerisine destek sağlayacak olan merkezde, seminer, tiyatro, konferans gibi toplu etkinliklerin yapılabileceği konferans salonu yer alacak. Tesis içerisinde bulunan asansörler, kapılar, duşlar, lavabolar, kafeterya, revir ve sosyal donatı alanları engelli vatandaşların tek başlarına kolaylıkla kullanabilecekleri şekilde dizayn edilecek. Aile ve Sosyal Hizmetler il müdürlüğümüzde engellilerimiz adına çok güzel çalışmaları var onlara da teşekkür ediyorum. Yakın zamanda kimsesiz çocuklarımızın içerisinde barına bileceği bir Sevgi Evleri projemizin temel atma törenini sizlerle beraber gerçekleştireceğiz. Toplantımıza ve açılışımıza katıldığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum Engellilerimizin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kutluyorum” dedi.
Vali Hamza Aydoğdu ise yaptığı konuşmada Aksaray Belediyesinin yaptığı Engelli Koordinasyon Merkezinin ve hayata geçireceği Engelsiz Yaşam Merkezinin sosyal Belediyeciliğe tam olarak örnek olacak bir hizmet olduğunu ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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