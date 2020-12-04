Sokak kısıtlaması başladı, polisler denetimde

Türkiye genelinde saat 21.00 itibari ile başlayan ve hafta sonu boyunca devam edecek olan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Aksaray’da polis ekipleri denetimlerini başlattı.

Türkiye’de saat 21.00 itibari ile başlayan ve hafta sonu boyunca devam edecek olan sokağa çıkma kısıtlaması ile birlikte Aksaray’da 21.00 sonrası polis ekipleri denetim ve uygulamalarına başladı. Şehrin belirli bölgelerinde görev alan polis ekipleri araç ve şahıslara yönelik denetim yaparken, mahalle bekçileri ile sivil ekipler sokaklarda kısıtlama denetimi yapıyor. Araçlar, şahıslar bir bir durdurularak kontrolden geçirilirken, kısıtlama sürecinde sokakta bulundukları için muaf belgeleri kontrol ediliyor. Ekipler ayrıca sürücü ve vatandaşları kimlik kontrolünden de geçirirken, GBT sorgusunun ardından gönderiliyor. Muaf olduklarını gösteren belgesi olmayan vatandaş veya sürücülere ise ceza kesiliyor.

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