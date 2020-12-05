Ekmek almaya maskesiz giden genç, polise yakalandı

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Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY´da ekmek almaya maskesiz giden Abdulsamet U. (22), polis tarafından fark edilince hakkında İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği 900 lira para cezası uygulandı.

İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında uyguladığı 56 saat sürecek sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle polis, kentin farklı bölgelerinde kontrol noktası oluşturdu. Kılıçaslan Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki kontrol noktasında ise bir kişinin maskesiz olduğunu fark etti. Polis tarafından durdurulan Abdulsamet U., ekmek almaya gittiğini söyledi. Polis ekipleri Abdulsamet U.'yu maske verip, polis merkezine götürerek hakkında İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği 900 lira para cezası uyguladı. DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2020-12-05 13:32:32



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