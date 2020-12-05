Tüfeğini temizlerken eşini vurup kaçan koca yakalandı (2)

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TUTUKLANDI

Aksaray'da iddiaya göre temizlediği av tüfeğinin ateş alması sonucu eşi Tuğçe Uğurlu'nun (24) karnından ve bacağından yaralanmasına neden olan Hidayet Uğurlu (30), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2020-12-05 19:31:46



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