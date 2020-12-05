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Çaresiz genç kadın, kadın hakları gününde bir kez daha ölümden döndü Çaresiz genç kadın: “Zor kurtuldum, canım tehlikede, ölmek istemiyorum” 3 yıl önce boşandığı eşi tarafından defalarca tehdit ve bıçaklı saldırıya uğrayan kadın yine adeta ölümden döndü

İHA

Çaresiz genç kadın, kadın hakları gününde bir kez daha ölümden döndü Çaresiz genç kadın: “Zor kurtuldum, canım tehlikede, ölmek istemiyorum” 3 yıl önce boşandığı eşi tarafından defalarca tehdit ve bıçaklı saldırıya uğrayan kadın yine adeta ölümden döndü

Aksaray'da 3 yıl önce boşandığı kocası tarafından sürekli rahatsız edilen ve defalarca bıçaklı saldırıya maruz kalan 1 çocuk annesi kadın, gece eski eşinin yine elinde bıçakla evine zorla girmesiyle ölümle burun buruna geldi. Polis ekiplerince yaşanan kovalamaca sonucu alkollü olarak yakalanan şahsın, “Sabaha kadar buradayız, sabaha kadar buradayız” şeklindeki umursamaz ifadeleri dikkat çekti.
Olay, Ereğli Kapı Mahallesi 1418. Sokak'ta bulunan apartmanın 2. katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 24 yaşındaki Büşra B., 2014 yılında Ersin D. (27) ile evlendi. 1 yıl sonra bir çocuk annesi olan Büşra B. aşırı geçimsizlik, şiddet gördüğü ve eşinin madde bağımlısı olduğu gerekçesiyle 2017 yılında eşinden boşandı. Kendisine yeni bir hayat kurmak için kolları sıvayan Büşra B. 3 yıldır boşandığı eşi tarafından bıçaklı saldırıya uğruyor. Eski eşinin yaşadığı eve defalarca zorla giren ve Büşra B.’yi tehdit edip saldıran Ersin D., 26 Nisan 2020 tarihinde de eski eşinin yaşadığı eve giderek, Büşra B.’nin görüşmek istememesi üzerine eve zorla girmeye çalıştı. Eve giremeyen Ersin D. evin kapı ve pencerelerine zarar verirken, polis ekiplerinin olay yerine gelmesiyle olay yerinden kaçtı. O gece polis ekipleriyle kovalamaca yaşayan Ersin D. bir süre sonra yakalanarak yaka paça gözaltına alındı.

5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü’nde de saldırıya uğradı
Eski eşinin peşini bırakmayan Ersin D. telefonla da defalarca eşini arayıp tehdit ederken, çaresiz kalan genç kadın kendi evinden çıkarak aynı apartmanın bir üst katında bulunan annesi Yeter B.’nin (56) evinde yaşamaya başladı. Boşandıktan sonra aldığı tehditler nedeniyle çocuğun velayetinin Ersi D.’ye verilmesini kabul eden genç kadın 5 yaşındaki çocuğunu da göremez hale geldi. Büşra B.’nin annesinin evinde yaşadığını öğrenen ve genç kadının peşini bırakmayan Ersin D. gece yarısı eski kayınvalidesinin evine gitti. 3 katlı apartmanın 2. kattaki dairenin yatak odası balkonuna tırmanarak balkon kapısını kırıp daireye giren Ersin D. elindeki bıçakla “Öldüreceğim” diyerek eşi Büşra B. ve annesi Yeter B.’ye saldırdı. Canlarını zor kurtaran anne ve genç kadın kendilerini apartmana atarken, çığlık seslerine uyanan apartman sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kısa sürede olay yerine gelirken, polis ekiplerinin geldiğini fark eden Ersin D. daireye girdiği balkondan kaçarak kayıplara karıştı.

Kovalamaca sonucu yakalandı
Şüphelinin kaçış istikametine yönelik yakalama çalışması başlatan ekipler çok geçmeden şahsı Ebulfeyz Elçibey Caddesinde yakaladı. Alkollü olarak yakalanan Ersin D. kısmen etkisiz hale getirilirken, kendisinin basın mensupları tarafından görüntülendiğini fark edince montunu kafasına çekip yere oturur vaziyette uzandı. Bir süre yerde kalan Ersin D. hiçbir şey olmamışçasına “Sabaha kadar buradayız, sabaha kadar buradayız” diye konuşurken, alkollü olması nedeniyle ekipler tarafından olay yerine sağlık ekibi çağırıldı. 112 Acil Yardım ekiplerinin gelmesiyle birlikte ekipler tarafından ambulansa bindirilen Ersin D. Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

“Sürekli şiddetini görüyorum tehdit ediyor”
Sürekli şiddet gördüğü ve tehdit aldığı boşandığı eski eşi Ersin D.’den bir kez daha şikayetçi olmak için geldiği Aksaray Polis merkezinde yaşadığı çaresizliği anlatan Büşra B., “3 yıldır kendisinden ayrıyım. 3 yıldır sürekli karakola geliyorum, sürekli şiddetini görüyorum, rahatsız ediyor, tehdit, hakaret ediyor. Sürekli canım tehlikede. Çocuğum için tehdit ediyor. Yani çocuğumu da öldürmek için. Bugün de aynı şekilde evime saldırı yaptı. Elinden çok zor kurtulduk. Ben cezalanmasını istiyorum. Sürekli karakola gelmek istemiyorum, rezil olmak istemiyorum. Çocuğumu onun yüzenden göremiyorum. Çocuğumdan uzak kalmak zorunda kalıyorum. Biran önce cezalandırılmasını istiyorum artık” dedi.

“Korkumdan çıkamıyorum, evde hapis hayatı yaşıyorum”
“Artık eski eşimden kurtulmak istiyorum” diyen Büşra B., Onun yüzünden hiçbir yere çıkamıyorum, gidemiyorum, evde hapis hayatı yaşıyorum. Çünkü korkuyorum. Nereye gitsem karşıma çıkıyor. Ve artık çocuğumu istiyorum. Onun yüzünden çocuğuma da sahip çıkamıyorum. Defalarca şikayetçi oldum ve hiçbir zaman tutuklanmadı. Cezalanmasını istiyorum artık. Şikayetçi oldum ama serbest bırakılmış. Ölümle burun burunaydık. Öldürecekti beni annemle beraber. Direk bıçağıyla bize saldırdı. Elinden çok güçlükle kurtulabildim. Hala üstümden o şoku atamadım. Boğazıma yapıştı, üstüme saldırdı ve o an nasıl kurtulduğumu bende bilmiyorum. Yine aynı şekil bizim evin etrafında dolaşmış. Rahatsız ediyor, tehdit ediyor. Hiçbir şekilde ailemin de benim de huzurumuz yok. Ben çok korkuyorum, ölmek istemiyorum. Çocuğumu istiyorum” şeklinde konuştu.

“Öldüreceğim dedi, zor kurtulduk bıçağın elinden”
Olayın ardından Büşra B. ve annesi Yeter B. polis ekiplerince olayın yaşandığı evden alınarak Aksaray Polis Merkezine getirildi. Anne ve kızı polis merkezine girerek Ersin D.’den bir kez daha şikayetçi oldu. Polis merkezi önünde basın mensuplarının sorusunu yanıtlayan anne Yeter B., “Arka balkonumdan girmiş, yatak odamdan. Kapımı kırdı. Öldüreceğim dedi zor kurtulduk bıçağın elinden” diyerek yaşadığı o korkunç olayı anlattı. Boşandıktan bir süre sonra kızıyla birlikte yaşamaya başladığını anlatan Yeter B., “Damadım hiç rahat vermiyor. Akşam yine yatak odamın arka balkonun camından girmiş. Kapımı kırarak, “Sizi keseceğim” diyerek bizi tehdit etti. Zor, güçlükle kurtulduk. Komşular yardım etti. Artık son diyorum, bende yoruldum. Kurtulamıyorum yavrum, kurtulamıyorum. “Tamam yapmayacağım” diyor, söz veriyor, alkol alıp madde kullandı mı geliyor rahatsız ediyor. Komşuların da rahatsız oluyor. 3 senedir 2030 tane şikayetçi oluyorum. Birkaç defa uzlaştım, olmasın dedim ama aynı tekrarlıyor. Ama artık son olsun. Yorulduk, eşim yok, erkeğim yok. Yalnız yaşıyoruz. Biz kurtulmak istiyoruz artık yeter son olsun” ifadelerini kullandı.

Saldırgan koca serbest kaldı
Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisindeki sağlık kontrolünün ardından hastaneden alınan Ersin D. ifadesi alınmak üzere Aksaray Polis Merkezine getirildi. Burada ifadesi alınan Ersin D. savcılık tarafından serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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