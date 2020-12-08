Dört yaşındaki çocuğu tüfekle vuran maganda yakalandı Tüfekle vurulan küçük Ramazan: “Tüfekle babamları kovaladı, babamları bıraktı geldi beni vurdu” Maganda Mevlaverdi E: "Çocuğu vurduğum için pişmanım"

Aksaray'da husumetli olduğu aileye tüfekle ateş açarak saldıran ve aileyi vuramayınca araç içerisindeki 4 yaşındaki çocuğu tüfekle vurarak yaralayan maganda, polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. Kanlar içindeki çocuğun anne ve babasının feryatları yürekleri dağlarken, tedavisi devam eden ve durumu iyiye giden 4 yaşındaki Ramazan D., “Tüfekle babamları kovaladı, babamları bıraktı, benim yanıma geldi vurdu” dedi.

Olay, 5 Aralık tarihinde Pınar Mahallesi Selçuk Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Kenan Dokuyucu (28) 68 FF 869 plakalı otomobili ile bulvar üzerinde bulunan postaneye fatura yatırmak için durdu. Eşi Goncagül Dokuyucu (25) ve 4 yaşındaki oğlu Ramazan Dokuyucu’yu araçta bırakarak postaneye giden Kenan Dokuyucu, burada sıra beklediği esnada 15 yıl önce kız kaçırma meselesi yüzünden husumetli olduğu Mevlaverdi E. (26) ile karşılaştı. İkili burada tartışmaya başlarken, tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Mevlaverdi E. olay yerine geldiği 68 ABK 970 aracındaki pompalı av tüfeğini alarak Kenan Dokuyucu’nun üzerine ateş açtı. Kenan Dokuyucu vurulmamak için kaçarken, silah seslerini duyarak araçtan inen Goncagül Dokuyucu’yu hedef alan Mevlaverdi E. Goncagül Dokuyucu’yu da vuramayınca araçta bulunan 4 yaşındaki Ramazan Dokuyucu’ya ateş açtı. Tüfekle açılan ateş sonucu delik deşik olan araçta bulunan Ramazan Dokuyucu kafasına isabet eden saçmalarla yaralandı.



Anne ve babanın feryatları yürekleri burktu

Oğlunun yaralandığını fark eden anne Goncagül Dokuyucu, kanlar içindeki çocuğunu kucağına alarak dışarıya çıkardı. Kucağına aldığı çocuğun yarasına tampon uygulayan annenin "Ambulans" feryatları ve baba Kenan Dokuyucu’nun “Ramazan” diye dövünerek ağıtlar yakması yürekleri parçaladı. Yaralanan küçük çocuk, ambulansın olay yerine ulaşmasıyla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.



“Tüfekle babamları kovaladı, babamları bıraktı geldi beni vurdu”

Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi süren 4 yaşındaki Ramazan Dokuyucu’nun ise sağlık durumu iyiye gidiyor. Devam eden tedavisinin ardından kendine gelen Ramazan Dokuyucu hayati tehlikeyi atlatırken, şimdi annesi ve babası ile hastaneden taburcu olacağı günü bekliyor. Hastanede yaşadığı olayı anlatan 4 yaşındaki Ramazan, “Tüfekle babamları kovaladı, babamları bıraktı, benim yanıma geldi vurdu. Tüfekle vurdu” dedi.



“Silahla peşimize düştüler, bizi vuramadılar, çocuğuma kurşun sıktılar”

Yaşadığı olayı anlatan Ramazan Dokuyucu’nun babası Kenan Dokuyucu, “Biz eşim, kardeşim, oğlumla beraber PTT’ye elektrik parası yatırmaya gitmiştik. Orada husumetli olduğumuz kişiler denk geldi. Bize hakaret, laf söz ettiler sanki önceden planlanmış gibi. Ansızın işte kardeşine telefon açarak geldiler. Silahla peşimize düştüler. Eşime ateş ettiler, vuramadılar. Ondan sonra da aracın içinde duran 4 yaşındaki çocuğuma kurşun sıktılar. Buna da kız kardeşi, eniştesi yardım ve yataklık yapıyor, anası da babası da. Hala tutuklanamadı. Şu anda o serbest gezdiği yerde benim çocuğum can savaşı veriyor” diye konuştu.



“15 yıl önce kız kardeşimi kaçırdılar, onun husumeti var”

Baba Kenan Dokuyucu, karşı tarafla 15 yıllık husumetlerinin olduğunu belirterek, “Bu çok uzun zamandan beri olan bir husumetti aramızdaki. 1415 yıllık mevzuydu. Aynı 15 sene önce de 14 yaşındaki kız kardeşimizi kaçırmışlardı. Devlet kanalıyla geri ellerinden aldık. Ondan beri kin güderler bize. Ben kendim hurdacılık yaparım. Aracımla gelip evime çıkarken, ekmek almak için markete durduğumda aracımın önünü kasten kestiler. Baba oğul beni darp ettiler. Arabadan inmeme bile fırsat vermediler. Bunun hakkında da suç duyurusunda bulundum karakola, adliyeye. Ama hiçbir sonuç çıkmadı. Şu anda burada yatan benim çocuğum. Belki yarın bir gün bir başkasının çocuğu daha olabilir. Benim tek isteğim, Cumhurbaşkanımızdan, Adalet Bakanımızdan bir daha böyle olayların yaşanmaması. Böyle magandalar dışarda gezdikleri sürece bir başkasının canı daha yanmasın” ifadelerini kullandı.



Çocuğu vuran maganda operasyonla yakalandı

Çocuğu vurduktan sonra olay yerinden kaçarak kayıplara karışan maganda Mevlaverdi E.’nin yakalanması için çalışmalar başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri dün gece şüphelinin saklandığı evi tespit etti. Kurtuluş Mahallesi 3892 Sokak No 26 sayılı ikamete yönelik operasyon düzenleyen ekipler şüpheliyi olayı gerçekleştirdiği suç aleti tüfekle birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli, ifadesinin alınması ve işlemleri için gece yarısı İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine getirildi.



“Çocuğu vurduğum için pişmanım”

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli Mevlaverdi E, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine getirildi. Mevlaverdi E, niyetinin kötü olmadığını iddia ederek, “Çocuğun arabada olduğunu bilmiyordum. Bilsem sıkar mıyım küçücük çocuğa. Vurmak istesem Kenan’ı vururdum. Arabadan indiğinde Selçuk ile Kenan’ı indirirdim. Çocuğu görmedim. Pişmanım, çocuk için pişmanım. Çocuğun olduğunu bilmiyordum. Arabayı boş sandım. Niyetim kötü olsaydı onlar iner inmez Kenan ile Selçuk’u yatırırdım. Niyetim kötü değildi, mala zarar vermekti” şeklinde konuştu.

Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Mevlaverdi E. Aksaray Adliyesine sevk edildi.

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