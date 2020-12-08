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4 yaşındaki Ramazan'ı yaralayan şüpheli, bağ evinde yakalandı

DHA

4 yaşındaki Ramazan'ı yaralayan şüpheli, bağ evinde yakalandı


Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY'da, Goncagül D., eşi Kenan D. ile gittiği PTT şubesinde husumetli olduğu kuzeni ile tartıştı. Kısa süre sonra kuzeninin ağabeyi Merva Verdi E. geldi ve çifte av tüfeğiyle ateş açtı. Olayda Goncagül D. ve Kenan D.'nin 4 yaşındaki oğulları Ramazan, başından yaralandı. Kaçan Merva Verdi E., kısa sürede yakalandı.
Olay, 4 Aralık saat 11.30 sıralarında Kılıçaslan Mahallesi Selçuklu Caddesi'nde meydana geldi. Goncagül D. ve eşi Kenan D., oğulları Ramazan'ı otomobilde bırakıp, fatura yatırmak için PTT Şubesi'ne girdi. Goncagül D., iddiaya göre husumetli olduğu halasının kızıyla karşılaştı. Kuzenler arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Goncagül D.'nin kuzeni, tartışma sırasında ağabeyi Merva Verdi E.'yi çağırdı. Tartışmanın ardından Goncagül D. ve Kenan D., faturalarını yatırıp otomobillerine doğru giderken Merva Verdi E. geldi. Merva Verdi E., av tüfeğiyle çiftin üzerine ateş açtı. Şans eseri yara almayan çift kaçarken, Merva Verdi E. bu kez de otomobile ateş açtı. Bu sırada araçta bulunan çiftin çocukları Ramazan D. başına isbar eden saçmayla yaraladı. Kanlar içinde kalan Ramazan D., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 
Oğlunu kanlar içinde görünce baygınlık geçiren Goncagül D.'ye sağlı ekipleri müdahale etti. Polise olayın nasıl olduğunu anlatan Goncagül D., ''PTT'ye elektrik faturasını yatırmaya girdiğimizde husumetli olduğumuz halamın kızıyla karşılaşıp tartıştık. Halamın kızı da ağabeyi Merva Verdi E.'ye haber vermiş. O da 5 dakika içinde bulunduğumuz yere geldi. Tüfekle bize ateş etti. Biz önce otomobile yönelik sonra da oradan uzaklaşıp kaçtık. Bu kez de otomobile doğru ateş edince oğlumu yaraladı'' dedi. 
Olayın ardından kaçan Mevla Verdi E . dün gece polis ekiplerince Laleli  Mahallesi'nde saklandığı bağ evinde yakalandı. Mevla Verdi E. emniyet işlemlerinin ardından bugün geniş güvenlik önlemleri altında adliye ye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2020-12-08 13:20:18

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