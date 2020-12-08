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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Dinçer sahadaki çalışmaları sürekli inceliyor

İHA

Başkan Dinçer sahadaki çalışmaları sürekli inceliyor

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, belediye ekiplerince şehrin birçok noktasında devam eden alt ve üst yapı çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Dinçer, inceleme sırasında esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek hasbihal etti ve halkın taleplerini dinledi.
Belediye Başkanı Dinçer, belediye hizmetlerinin aksamadan sürmesi için teknik ekibiyle birlikte sahaya indi. İlk olarak şehir merkezinde su arızasına anında müdahale eden su kanalizasyon ekiplerinin çalışmasını inceleyen Başkan Dinçer, vatandaşların su kesintisinden etkilenmemesi için mesai kavramı dinlemeden çalıştıklarını ifade etti. Başkan Dinçer, şehir merkezinden sonra Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi zemin iyileştirme ve yol yapım çalışmalarının yapıldığı bölgeye geçti. 2020 yılı yol yapım planı doğrultusunda çalışmaların sürdüğünü aktaran Başkan Dinçer, hastane hattında bulunan minibüsçü esnafının davetini de geri çevirmedi. Başkan Dinçer, esnafların talep ve önerilerini dinleyerek vatandaşlarla sohbet etti. Aksaray’da toplu taşıma hizmetinin kaliteli ve sorunsuz bir şekilde sürdüğünün altını çizen Başkan Dinçer, bu konuda duyarlılık gösteren minibüsçülere teşekkür etti.
Belediye Başkanı Dinçer, daha sonra Hacılar Harmanı Mahallesine geçerek Perşembe Semt Pazarı alanındaki çalışmaları hakkında bilgiler aldı. Başkan Dinçer, burada yaptığı değerlendirmede, “Yeni Perşembe Pazarı alanı olarak belirlediğimiz bu sahada vatandaşlarımızın sorunsuz bir şekilde alışveriş yapması için alt ve üst yapı çalışmalarını tamamladık. Pazar kurulacak alanı asfaltladık. Şimdi de pazar ve bağlantı yollarında bakım ve onarım çalışmamız var. İnşallah en kısa sürede çalışmaları tamamlayarak pazarımızı açacağız” şeklinde konuştu.
Başkan Dinçer, inceleme sırasında karşılaştığı çocuklarla sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi.

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