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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dört yaşındaki çocuğu tüfekle vuran maganda tutuklandı

İHA

Dört yaşındaki çocuğu tüfekle vuran maganda tutuklandı

Aksaray'da husumetli olduğu aileye tüfekle ateş açarak saldıran ve aileyi vuramayınca araç içerisindeki 4 yaşındaki çocuğu tüfekle vurarak yaralayan maganda çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay, 4 Aralık tarihinde Pınar Mahallesi Selçuk Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Kenan Dokuyucu (28) 68 FF 869 plakalı otomobili ile bulvar üzerinde bulunan postaneye fatura yatırmak için durdu. Eşi Goncagül Dokuyucu (25) ve 4 yaşındaki oğlu Ramazan Dokuyucu’yu araçta bırakarak postaneye giden Kenan Dokuyucu, burada sıra beklediği esnada 15 yıl önce kız kaçırma meselesi yüzünden husumetli olduğu Mevlaverdi E. (26) ile karşılaştı. İkili burada tartışmaya başlarken, tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Mevlaverdi E. olay yerine geldiği 68 ABK 970 aracındaki pompalı av tüfeğini alarak Kenan Dokuyucu’nun üzerine ateş açtı. Kenan Dokuyucu vurulmamak için kaçarken, silah seslerini duyarak araçtan inen Goncagül Dokuyucu’yu hedef alan Mevlaverdi E. onu da vuramayınca araçta bulunan 4 yaşındaki Ramazan Dokuyucu’ya ateş açtı. Tüfekle açılan ateş sonucu delik deşik olan araçta bulunan Ramazan Dokuyucu kafasına isabet eden saçmalarla yaralandı.
Çocuğu vurduktan sonra olay yerinden kaçarak kayıplara karışan Mevlaverdi E.’nin yakalanması için çalışmalar başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri dün gece şüpheliyi suç aleti tüfekle birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli, ifadesinin alınması ve işlemleri için gece yarısı İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine getirildi. Emniyette ifadesi alınan ve hastanede sağlık kontrolünden geçirilerek Aksaray Adliyesine sevk edilen şüpheli Mevlaverdi E, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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