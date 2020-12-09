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Aksaray’da kısıtlama emniyetin sıkı denetimleriyle geçiyor

İHA

Aksaray’da kısıtlama emniyetin sıkı denetimleriyle geçiyor

Aksaray’da sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında polis ekipleri gece boyunca kent genelinde sıkı denetimler yapıyor.
Ülke genelinde olduğu gibi Aksaray’da da saat 21.00 itibari ile başlayan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında polis ekipleri kent genelinde geniş çaplı uygulama ve denetimler yapıyor. 21.00’den sonra özellikle ana arterler ve kentin birçok bölgesinde görev alan ekipler sokağa çıkma kısıtlaması, maske kontrolü yapıyor. Yoldan geçen tüm araçlar durdurularak tek tek kontrolden geçirilirken, kısıtlama ve maske kontrolünün ardından bir bir GBT sorgusundan geçiriliyor. Araçlar plakadan sorgulanıyor, kusurlu görülen araç ve sürücülerine cezai işlem uygulanıyor. Yayalar üzerinde de denetim yapan yaya devriye ekipleri yayaları da aynı kontrolden geçiriliyor. Ekipler 21.00’den itibaren kısıtlamanın bittiği saate kadar uygulamalarını aralıksız sürdürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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