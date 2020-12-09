Kuzeyboru-Nilüfer Belediyespor : O-3

Erkan ALTUNTAŞ / AKSARAY (DHA)SALON: Aksaray
HAKEMLER: Koray Yılmazgil, Halid Cerit
KUZEYBORU: Ikic, Arelya Karasoy, Mitchem, Sabriye Gönülkırmaz, Ceren Nur Domaç, Boskovic (Dilek Kınık, Gorrel, Humay Topaloğlu, Arzum Tezcan)
NİLÜFER BELEDİYESPOR: Fulden Ural, Merve Nezir, Buse Ünal, Wilhite, Yasemin Yıldırım, Maglio (Aslı Tecimer, Buse Kayacan)
SETLER: 25-27, 12-25, 20-25
SÜRE: 92 dakika (36, 25, 31)Misli.com Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Aksaray ekibi Kuzeyboru, sahasında Nilüfer Belediyespor´a 3-0 mağlup oldu.DHA-Spor Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2020-12-09 20:05:46
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