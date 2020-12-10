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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sosyal belediyecilik anlayışı ile ihtiyaçlar gideriliyor

İHA

Sosyal belediyecilik anlayışı ile ihtiyaçlar gideriliyor

Aksaray Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ihtiyaç sahibi ve dar gelirli ailelere gıda kolisi yardımında bulunuyor.
Aksaray Belediyesi Sosyal Belediyecilik örneği sergileyerek maddi durumu yetersiz ihtiyaç sahibi ailelere yardım yapmayı sürdürüyor. Gıda yardım paketleri büyük bir özenle taşınarak ailelerin adreslerine teslim ediliyor. Daha önce de düzenli olarak ihtiyaç sahibi ailelere yardım yapan Aksaray Belediyesi, Covid 19 salgını sürecinde yardımlarını artırdı.
Aksaray Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, şehir genelinde yardıma muhtaç aileleri belirlemeyi sürdürürken her ay yüzlerce aileye gıda kolileri teslim ediliyor. Dağıtılan gıda paketlerinde temel besin maddeleri yer alırken, yardımların yıl boyunca belli periyotlarla süreceği bildirildi. Aksaray’da giysi kumbaraları projesinden, sosyal mağaza projesine, glütensiz gıda yardımlarından evde bakım ve temizlik hizmetlerine kadar birçok sosyal yardım projesi hayata geçiren Belediye Başkanı Evren Dinçer, ihtiyaç sahibi ailelerin her zaman yanında olduklarını ifade etti. Sosyal yardımların pandemi sürecinde ciddi oranda arttırdıklarının altını çizen Dinçer, yardımların süreceğini ifade etti.

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