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Rektör Şahin: “İhtisaslaşmayla, üretime seçenek oluşturmak istiyoruz”

İHA

Rektör Şahin: “İhtisaslaşmayla, üretime seçenek oluşturmak istiyoruz”

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, ağırlıklı olarak tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan Aksaray’ın hızla gelişen bir sanayisinin de olduğunu, spor ve sağlık alanındaki ihtisaslaşma çalışmalarıyla sanayi gelişimine yeni seçenekler oluşturmak istediklerini söyledi.
ASÜ ve Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) arasında işbirliği protokolü imzalandı. Törende konuşan Rektör Şahin, ihtisaslaşmanın sadece üniversitenin değil tüm şehrin ortak projesi olduğunu vurguladı ve temel amaçlarından söz etti. Spor ve sağlığın kesiştiği kümede sürdürülebilir işler yapmak gibi bir ödevlerinin olduğunu kaydeden Prof. Dr. Şahin, “Sürecin farklı boyutları var. Bunlardan birisi; farklı branşların kullandığı sportif ekipmanları veya ekipman parçalarını Aksaray’da, daha kaliteli, daha ekonomik ve daha estetik biçimde üretmek. Üniversite burada üretici değil yol gösterici bir konumda. Aksaray, ağırlıklı olarak tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlıyor ancak hızla gelişen bir sanayisi de var. Biz, sanayi üretimine yeni seçenekler oluşturmaya çalışıyoruz. Sürecin diğer boyutu ise şehirdeki sportif organizasyon çeşitliliğini arttırmak ve yeni bir kültür oluşumuna katkı sağlamak. Bu kapsamda bisiklet ve yamaç paraşütü dallarında önemli işler yapıldı. Bunların sürdürülebilir hale gelmesi için çaba sarf ediyoruz” dedi.
ASÜ’de, standartlara uygun biçimde tasarlanmış bir atletizm pisti olduğunu ve bunu daha efektif biçimde kullanmak istediklerini dile getiren Prof. Yusuf Şahin, “Varsa pistteki eksikleri tamamlayıp, bir veya birden fazla atletizm organizasyonunun Aksaray’da yapılabilir olmasını arzu ediyoruz. İmzalanan işbirliği protokolü, TAF’ın etkinlik takvimlerinde Aksaray’ımızın da yer almasına ve üretim aşamasına dair yeni kapıların aralanmasına imkan sağlayacaktır kanaatindeyiz. İşbirliği protokolünün imza aşamasına gelmesi sürecine katkı veren herkese ve federasyon yönetimine çok teşekkür ediyoruz” dedi.
TAF Başkanı Fatih Çintimar ise ASÜ ile işbirliği içinde olarak, çalışmalara mümkün olan her katkıyı vermeye hazır olduklarını belirtti. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Engin Deligöz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız, federasyon yöneticileri, ASÜ Spor ve Sağlık Alanında İhtisaslaşma Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Lalehan Akyüz ve koordinatörlük öğretim görevlilerinin de bulunduğu tören, protokol metninin imzalanması ve plaket takdimleri ile tamamlandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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