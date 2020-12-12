Kamyonette taşınan köpek, atlayınca asılı kalıp öldü, sürücü yoluna devam etti

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Hilmi YOL/ESKİL (Aksaray), (DHA)AKSARAY´ın Eskil ilçesinde kamyonetin kasasında taşınan çoban köpeği, atlayınca bağlı bulunduğu ipte asılı kalıp, boğularak telef oldu. Kamyonet sürücüsünün köpeğin cansız bedeni kasada asılı vaziyette yolun devam ettiği anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, dün saat 14.30 sıralarında Eskil ilçesinde meydana geldi. Henüz sürücüsü belirlenemeyen 34 MG 054 plakalı kamyonetin kasasında taşınan çoban köpeği, atlayınca bağlı bulunduğu iple asılı kaldı. Köpek boğularak telef oldu.

Olan bitenden habersiz sürücünün, köpeğin cansız bedeninin kasa demirinde asılı vaziyette yoluna devam ettiği anlar, Böğet Köyü Muhtarı Mustafa Özkan tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde, muhtar Özkan'ın kamyonet sürücüsünü durdurarak tepki gösterdiği görüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray / Eskil Hilmi YOL

2020-12-12 13:31:37



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