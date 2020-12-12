Aksaray Belediyesi'nden, pandemi sürecinden etkilenen esnafa nakdi destek



Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY Belediyesi, pandemi sürecinde genelgeyle iş yeri kapatılan esnafa nakdi destek sağlayacak.

Belediye Başkanı Evren Dinçer, koronavirüs salgını sürecinde salgının yayılımını azaltmak adına faaliyetleri genelgeyle durdurulan esnafa bin lira nakdi destek yapılacağını duyurdu. Aksaray Belediyesi tarafından sağlanacak destek paketinden, kahvehane, kıraathane, çay ocağı, okul kantini, kafe ve kafeterya işleten esnaf yararlanabilecek. Destek paketinden yararlanmak isteyen esnafa Aksaray Belediyesi´ne ait 444 55 68 numaralı telefondan bilgi verilecek. Başvurular 1425 Aralık tarihleri arasında Aksaray Belediyesi´ne bağlı Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne bizzat yapılacak. Başvuruda esnafın Belediye Sosyal Hizmetler Müdürlüğü´ne iş yeri ruhsatının fotokopisini, vergi levhası fotokopisini, kimlik fotokopisini ve banka hesabı veya IBAN numarasını gösteren belgeyi ibraz etmeleri gerekiyor.

Pandemi sürecinde iş yeri kapatılan esnafa yönelik başlatılan nakdi destek hakkında açıklamada bulunan Belediye Başkanı Evren Dinçer, şöyle konuştu:

"Pandemi sürecinde toplum olarak zor günler geçiriyoruz. Bu süreçte vatandaşlarımızın sağlığını korumak ve salgının yayılımını azaltmak adına maske üretimi ve dağıtımından dezenfekte çalışmalarına kadar birçok çalışma gerçekleştirdik. Bu süreçte ekonomik olarak olumsuz etkilenen esnafımız oldu. Salgının ekonomik olumsuzluklarını ortadan kaldırmak ve esnafımızı bir nebze olsun rahatlatmak adına genelge ile kapanan kahvehane, kıraathane, çay ocağı, okul kantini, kafe ve kafeterya gibi işletme sahiplerine bin lira nakdi destek sağlayacağız. Bu zorlu süreci hep birlikte atlatacağız" dedi.DHA-Ekonomi Türkiye-Aksaray / Merkez Erkan ALTUNTAŞ

2020-12-12 15:43:24



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