Aksaray Belediyesinden 50 bin aileye yardım

Aksaray Belediyesi, ihtiyaç sahibi 50 bin aileye yardım eli uzattı.

Şehir genelinde ihtiyaç sahibi kişileri tespit eden Aksaray Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, ev ziyaretleri yapıyor. İhtiyaçları tespit eden belediye görevlileri yiyecek, giyecek, ev eşyası, soba, yakacak ve nakdi yardım yapıyor. Bu kapsamda belediyenin yardımlarından faydalanan Ayşe Avcılar (60), “Belediye başkanımız sobamı verdi, yiyeceğimi verdi, her şeyimi verdi. Allah bin kere razı olsun. Çok teşekkür ederim, hepinize teşekkür ederim. Evde sobam yoktu, odunum yoktu. Yiyeceğim yoktu hepsi verildi” dedi.

Yardım alan ve belediyeye teşekkür eden Nigar Koç (34) ise, “Belediye başkanımız sağ olsun korona virüsten dolayı bizim ailemize oldukça dikkat gösteriyor, destek oluyor. Desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Sık sık destek oluyor, maddi manevi” ifadesini kullandı.

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