Aksaray'da, evde kalanlara kamyonet kasasından konser

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Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY Belediyesi ekipleri, kentte yaşayanları sokak kısıtlamasında evlerindeyken, eğlendirmek için kamyonet kasasından konser verdi.

Kılıçaslan ve Fatih mahallelerinde gerçekleştirilen etkinlikte, kamyonet kasasındaki kostümlü kişiler, müzik eşliğinde türkü ve şarkılar seslendirdi. Evlerinden çıkamayanlar da balkon ve pencerelerden alkışlarla eşlik etti. Balkonlarından sepet salanlara ise oyuncak, şeker ve Türk bayrağı hediye edildi. DHA-Genel Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2020-12-13 12:09:54



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