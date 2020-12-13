Dama çıkan inek vinçle indirildi

Aksaray’da bir evin damına çıkan inek, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri tarafından vinçle aşağı indirildi.

Olay, merkeze bağlı Sağlık köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dursun Uslu’ya ait inek tek katlı kerpiç evin damına çıktı. İneğin damda olduğunu fark eden ev sahibi, hayvanı indirmek için uğraş verse de başarılı olamayınca Aksaray AFAD Müdürlüğünden yardım istedi. İhbar üzerine adrese giden AFAD ekipleri, halatla bağladıkları hayvanı vinç yardımıyla damdan aşağıya indirdi. Hayvan sahibi AFAD ekibine teşekkür etti.

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