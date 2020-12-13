Kuzeyboru - VakıfBank: 1-3

Erkan ALTUNTAŞ / AKSARAY (DHA)SALON: Aksaray
HAKEMLER: İsmail Yıldırım, Zafer Özmen
KUZEYBORU: Ikic, Arelya Karasoy, Mitchem, Sabriye Gönülkırmaz, Ceren Nur Domaç, Boskovic (Dilek Kınık, Gorrel, Humay Topaloğlu, Arzum Tezcan)
VAKIFBANK: Kübra Çalışkan, Melis Ayşe Gürkaynak, Meliha İsmailoğlu, Haak, Bartsch Hackley, Ognjenovic (Ayça Aykaç)
SETLER: 16-25, 25-22, 13-25, 12-25
SÜRE: 97 dakika (29, 27, 21, 20)Misli.com Sultanlar Ligi'nin 22´nci haftasında Kuzeyboru sahasında lider VakıfBank'ı konuk etti. VakıfBank, 16-25, 25-22, 13-25, 12-25 setler sonucunda karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.
DHA-Spor Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2020-12-13 16:37:01
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