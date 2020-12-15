Üç çocuğuna tüfek ve silahla atış talimi yaptırdı Aksaray'da 2'si yaşı küçük 3 çocuğuna tüfek ve tabanca ile atış talimi yaptıran baba, çektiği görüntüleri “Askere gitmeden talim” ve “Şimdiden alışıyorlar” başlığıyla sosyal medya üzerinden paylaştı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Üç çocuğuna tüfek ve silahla atış talimi yaptırdı Aksaray'da 2'si yaşı küçük 3 çocuğuna tüfek ve tabanca ile atış talimi yaptıran baba, çektiği görüntüleri “Askere gitmeden talim” ve “Şimdiden alışıyorlar” başlığıyla sosyal medya üzerinden paylaştı

İHA

Üç çocuğuna tüfek ve silahla atış talimi yaptırdı Aksaray'da 2'si yaşı küçük 3 çocuğuna tüfek ve tabanca ile atış talimi yaptıran baba, çektiği görüntüleri “Askere gitmeden talim” ve “Şimdiden alışıyorlar” başlığıyla sosyal medya üzerinden paylaştı

Aksaray’da 2'si yaşı küçük 3 oğluna atış talimi yaptıran baba, 2 çocuğunun eline tüfek, diğer çocuğuna ise tabanca vererek atış yaptırdı. Meskun mahal içinde yaptığı talimi bir de sosyal medya üzerinden paylaşan baba jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Olay, Aksaray’ın merkeze bağlı Hatipağatolu Köyü Küme Evleri mevkisinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Zeki D. (39), 12 17 ve 19 yaşlarında olan 3 oğlunun eline tüfek ve tabanca vererek köydeki evlerinin önünde atış yaptırdı. 17 ve 19 yaşındaki 2 oğluna tüfek, 12 yaşındaki oğluna da tabanca veren Zeki D., çocuklarına talimat vererek atış yaptırdı. Meskun mahal içerisinde hiçbir güvenlik önlemi almadan tabanca ve tüfeklerle çocuklarına atış talimi yaptıran baba, bir de atış talimini kendisi telefon kamerasıyla çekerek, “Askere gitmeden talim” ve “Şimdiden alışıyorlar” başlığıyla sosyal medya üzerinden paylaştı. Maganda baba, zaman zaman kendisi de çocuklarıyla birlikte atış yaptı.

Tabanca, tüfek ve çok sayıda mermi ele geçirildi
Sosyal medyada paylaşılan görüntüleri tespit eden Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçti. Köyü ve evi tespit eden jandarma ekipleri köy evine baskın yaptı. Baskında baba Zeki D. yakalanarak gözaltına alınırken, ekipler evde geniş çaplı arama yaptı. Yapılan aramada 1 adet ruhsatlı tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 500 adet 9 mm çapında tabanca fişeği 2 adet av tüfeği fişeği ele geçirirken, atış yapılan yerdeki aramalarda ise 10 adet av tüfeği kapsülü, 5 adet tabanca fişeği kovanı ele geçirildi.

Baba adli kontrol şartıyla serbest kaldı
Jandarma ekiplerinin baskını ardından gözaltına alınan Zeki D. sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. Burada ifadesi alınan Zeki D. işlemlerinin ardından Aksaray Adliyesine sevk edildi. Jandarma ekipleri tarafından adliyeye getiren şüpheli çıkarıldığı savcılıkça adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ele geçirilen tüfeklere, mühimmatlara el konulurken, bulundurma ruhsatlı olan tabancanın ruhsatı iptal edilerek savcılıkça el konuldu. Baba Zeki D.’ye ilgili kanunlardan para cezası kesildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aksaray’da kamyonetten akü hırsızlığı
YEREL HABERLER Aksaray’da kamyonetten akü hırsızlığı
Alkollü sürücü cerrahi maskeyi yüzüne takarak gizlenmeye çalıştı
YEREL HABERLER Alkollü sürücü cerrahi maskeyi yüzüne takarak ...
Aksaray Belediyesinden esnaflara bin lira destek
YEREL HABERLER Aksaray Belediyesinden esnaflara bin lira destek
Kuzeyboru - VakıfBank: 1-3
YEREL HABERLER Kuzeyboru - VakıfBank: 1-3
Kısıtlamaya uymayan genç tescilsiz motosikletle yakalandı
YEREL HABERLER Kısıtlamaya uymayan genç tescilsiz motosikletle ...
Sokağa çıkamayanlara kamyonet kasasında moral konseri
YEREL HABERLER Sokağa çıkamayanlara kamyonet kasasında moral konseri
Dama çıkan inek vinçle indirildi
YEREL HABERLER Dama çıkan inek vinçle indirildi
Evin çatısına çıkan inek, vinçle indirildi
YEREL HABERLER Evin çatısına çıkan inek, vinçle indirildi
Aksaray'da, evde kalanlara kamyonet kasasından konser
YEREL HABERLER Aksaray'da, evde kalanlara kamyonet kasasından konser
Aksaray Belediyesinden 50 bin aileye yardım
YEREL HABERLER Aksaray Belediyesinden 50 bin aileye yardım
Aksaray'da tarımsal üretim değerinde artış
YEREL HABERLER Aksaray'da tarımsal üretim değerinde artış
“Vatan, millet” dedi, polise ve görevine küfürler yağdırdı
YEREL HABERLER “Vatan, millet” dedi, polise ve görevine küfürler ...
Polis sahte ehliyeti fark edince alkollü sürücü kaçtı, polis kovaladı Sahte ehliyetli alkollü sürücü kaçtı, polis kovaladı
YEREL HABERLER Polis sahte ehliyeti fark edince alkollü sürücü ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X