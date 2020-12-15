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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ASÜ’de erişilebilir e-kitap sayısı 233 bine yaklaştı

İHA

ASÜ’de erişilebilir e-kitap sayısı 233 bine yaklaştı

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, şehrin en büyük kütüphanesi olan ASÜ Kütüphanesindeki elektronik içeriğin her geçen gün daha da geliştirildiğini, satın alınan 29 bine yakın ekitap sayısının, abone olunan veri tabanlarıyla birlikte 233 bine yaklaştığını söyledi.
Pandemi koşulları münasebetiyle, belirlenen kurallar çerçevesinde ziyaretçilere açık olan ASÜ Kütüphanesi, elektronik ortamdaki hizmetleriyle de dikkat çekiyor. Normal şartlarda her gün binlerce kişinin ziyaret ettiği Kütüphaneye öğrenciler ve akademisyenler bulundukları yerlerden, gerekli bilgisayar ayarlamalarını yaparak erişebiliyor ve elektronik içerikten faydalanabiliyor. Rektör Şahin, pandemi koşullarında kütüphane hizmetlerinin aksamaması adına pek çok çalışmayı hayata geçirdiklerini ifade etti. Bunların başında içerik çeşitliliğini ve erişilebilir kaynak sayısını arttırmanın geldiğini belirten Şahin, “Bu yıl alınan bin 150 eserle birlikte, satın alınan ekitap sayısı 28 bin 761 oldu. Abone olunan veri tabanlarıyla birlikte ise erişilebilir ekitap sayımız 232 bin 890’a yükseldi. Yakın dönemde veya daha eski dönemlerde yayınlanmış, kültür ve ders içerikli geniş bir elektronik koleksiyona sahibiz ve içeriği daha da arttırmak için tüm platformları dikkatle takip ediyoruz” dedi.
ASÜ Dijital Kütüphaneden ekitaplar dışında yaklaşık 35 bin adet edergiye, 4,9 milyon adet elektronik teze, 150 bin adet açık erişimli yayına, 1,3 milyon adet makaleye, 47 bin adet bildiriye, 12 bin 500 adet standarda ve yaklaşık 28 bin 400 adet konferans serisine de erişilebiliyor. Rektör Şahin, öğrenciler, akademisyenler ve diğer tüm araştırmacılar için ASÜ Kütüphanesinin devasa bir içeriğe ev sahipliği yaptığını vurguladı.
12 bin metrekare büyüklüğe sahip olan ASÜ Kütüphanesindeki yerli ve yabancı basılı kaynak sayısı, bu yıl alınan 5 bin 50 kitapla birlikte yaklaşık 95 bine ulaştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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