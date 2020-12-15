Kısıtlamaya uymayan yaralı ve alkollü şahsa 3 bin 150 lira ceza kesildi

Aksaray’da mahalle ve çarşı bekçileri tarafından sokakta elinden küçük çapta yaralı olarak yakalanan alkollü şahsa sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten 3 bin 150 lira para cezası kesildi.



Edinilen bilgiye göre, Taşpazar Mahallesi 806 Sokak'ta sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden bir vatandaşın olduğu ihbarını alan mahalle ve çarşı bekçileri sokağa giderek şahsın eşkâli üzerinde çalışma başlattı. Kısa sürede şahısla karşılaşan bekçilerin yaptığı kimlik tespitinde adının Mahmut S. (50) olduğu öğrenilen şahsın alkollü olduğu tespit edildi. Elinde ufak çaplı bir yara olduğunu söyleyen şahıs için bekçiler tarafından olay yerine 112 Acil Yardım Ekipleri çağırıldı. Mahut S.’nin yapılan alkol muayenesinde 1.21 promil alkollü olduğu öğrenilirken, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten 3 bin 150 lira idari para cezası kesildi. Elinden yaralı Mahmut S. ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

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