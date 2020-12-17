Aksaray´da sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY'da koronavirüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlaması uyulmaya devam ediyor.
Kentte vatandaşların yoğun kullandığı bulvar, cadde ve meydanlar sessizliğe büründü. Polis ekipleri, saat 21.00 ile 23.00 arası ana cadde ve kavşaklarda denetim yaptı. Denetimlerde polis ekipleri ,araçları tek durdurulup, izin belgeleri ile alkol kontrolü yapıldı. Yapılan denetimlerde vatandaşların kurullara uyduğu görüldü. DHA-Genel Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2020-12-17 00:03:37
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