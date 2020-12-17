Cezaevi arkadaşını bıçakla yaraladı

Aksaray’da tartışan 2 cezaevi arkadaşının kavgası kanlı bitti. Kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.

Olay, Hamidiye Mahallesi Eski Sanayi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cezaevinden 7. ayda tahliye olan S.S. (23), gece evine giderken cezaevinde birlikte kaldığı U.D. (22) ile karşılaştı. Aralarında bilinmeyen bir nedenden tartışan 2 cezaevi arkadaşının tartışması kısa sürede kavgaya dönüşürken, U.D. belinde taşıdığı bıçağı çıkartarak S.S.’yi baldırından bıçakladı. Yoldan geçen bir vatandaş tarafından fark edilen olay 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, olayı gerçekleştiren U.D. kaçarak kayıplara karıştı. Yaralı S.S. olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekiplerince Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan S.S.’nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kaçan şüphelinin peşine düşerken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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