Sivil polis aracına çarpıp kaçan 5 kişi, operasyonla yakalandı

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Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY´da `dur´ ihtarına uymayan, sivil polis aracına çarpıp kaçan otomobildeki 5 kişi, polisin çalışmasıyla gizlendikleri apartmanda yakalandı. Şüphelilere, `dur´ ihtarına uymamak, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmek ve tehlikeli araç kullanmaktan toplamda 18 bin 630 lira para cezası kesildi.

Olay, saat 00.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi´nde meydana geldi. Polis ekiplerinin `dur´ ihtarında bulunduğu 50 AAR 596 plakalı otomobil, sivil polis aracına çarparak kaçtı. Bunun üzerine polis ekipleri, mobese kameralarını inceleyerek, otomobilin peşine düştü. Otomobilin Hassas Mahallesi´nde bir apartmanın garajına girdiğini belirleyen ekipler, operasyon düzenledi. Otomobili park edip, apartmana saklanan Umut U. (23), Hakan B. (27), Cengiz T. (26), Samet Ç. ve Gökhan Ç., yakalandı. Polis, 5 kişiye, `Dur´ ihtarına uymamak, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmek ve tehlikeli araç kullanmaktan toplamda 18 bin 630 lira para cezası kesti.DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray / Merkez Erkan ALTUNTAŞ

2020-12-19 10:58:48



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