Biber gazı yiyince üzerini çıkarıp kendini yelledi

Aksaray’da susturucusu sökülmüş motosikletle çevreye rahatsızlık veren motosiklet sürücüsü, kendini durduran ve ceza kesmek isteyen polis memurlarına zorluk çıkartınca biber gazı yedi. Biber gazı sıkılan motosiklet sürücüsü üst kısmını çıkartarak kendini yelledi.

Olay, Büyük Bölcek Mahallesi Ebulfeyz Elçibey Caddesi Tiyatro Kavşağında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde denetim yapan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve denetleme Şubesi ekipleri, yüksek ses yapan kurye motosikletini durdurdu. Ehliyet ve ruhsat sorduğu sürücü Fezayil S.’nin (25) motosikletinin egzoz susturucusunun sökük olduğunu tespit eden polis ekipleri sürücüye ceza yazmak istedi. Cezaya itiraz ederek polis ekiplerine mukavemette bulunan ve saldıran motosiklet sürücüsü polis ekiplerinin biber gazlı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi. Biber gazının etkisiyle sürücü vücudunun üst kısmındaki kıyafetleri çıkartarak elbisesiyle yüzünü yelledi. Uzun süre elbiseleriyle kendini yelleyerek rahatlamaya çalışan motosiklet sürücüsü, polis ekiplerinin, “Üzerini giy arkadaş, hasta olacaksın, üzerini giy” demesiyle elbiselerini giydi. Ardından sürücüye susturucu sökmekten ve çevreye rahatsızlık vermekten 420 TL para cezası kesildi.

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