Motosikleti yüksek ses çıkaran kuryeye 1500 TL ceza

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Motosikleti yüksek ses çıkaran kuryeye 1500 TL ceza

DHA

Motosikleti yüksek ses çıkaran kuryeye 1500 TL ceza


Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY'da, motosikletinin egzozu yüksek ses çıkardığı için durdurulan kurye Fezayi Sağlam'a (26), çevreyi rahatsız ettiği gerekçesiyle Kabahatler Kanunu'ndan ve motosiklete izinsiz sepet takmaktan 1516 TL ceza kesildi.
Olay, saat 15.30 sıralarında Büyük Bölcek Mahallesi´nde meydana geldi. Lokantada çalışan kurye Fezayi Sağlam, yemek götürmek için yola çıktı. Caddede kontrol yapan polisler, Sağlam'ın kullandığı ve yüksek ses çıkaran 68 LC 600 plakalı motosikleti durdurdu. Polis ekipleri kuryeye motorun egzozu yaptırması konusunda uyardı. Tamirhanelerin kapalı olduğunu, siparişi yetiştirmesi gerektiğini söyleyerek gitmek isteyen Fezayi Sağlam'a çevreyi rahatsız ettiği gerekçesiyle Kabahatler Kanunu´ndan ve motosiklete izinsiz sepet takmaktan 1516 TL idari para cezası uygulandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2020-12-19 18:14:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Biber gazı yiyince üzerini çıkarıp kendini yelledi
YEREL HABERLER Biber gazı yiyince üzerini çıkarıp kendini yelledi
Aksaray'da Covid-19 testi pozitif ve temaslı 2 kardeş seyahatte yakalandı
YEREL HABERLER Aksaray'da Covid-19 testi pozitif ve temaslı 2 kardeş ...
Sivil polis aracına çarpıp kaçan 5 kişi, operasyonla yakalandı
YEREL HABERLER Sivil polis aracına çarpıp kaçan 5 kişi, operasyonla ...
Aksaray’da film sahnelerini aratmayan kovalamaca Polisten kaçan 5 şüpheli apartmanda yakalanarak gözaltına alındı “Polisten neden kaçtınız?” sorusuna, “Çok seviyorum da ondan” dedi Anne oğluna önce kızdı, sonra polis memuruna, “Sırtı ağrıyor kurban olayım basma”
YEREL HABERLER Aksaray’da film sahnelerini aratmayan ...
Üç tekerlekli motosiklette 10 kişiyle tehlikeli yolculuk
YEREL HABERLER Üç tekerlekli motosiklette 10 kişiyle tehlikeli ...
Şarampole devrilen otomobilde 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Şarampole devrilen otomobilde 2 kişi yaralandı
Aksaray´da gidecek yeri olmayan gence polis sahip çıktı
YEREL HABERLER Aksaray´da gidecek yeri olmayan gence polis sahip ...
Çalıştıklarını belgeleyemeyen 2 kişiye, 3 bin 150'şer lira para cezası
YEREL HABERLER Çalıştıklarını belgeleyemeyen 2 kişiye, 3 bin 150'şer ...
Cezaevi arkadaşını bıçakla yaraladı
YEREL HABERLER Cezaevi arkadaşını bıçakla yaraladı
Tamire bırakılan otomobili soymak isterken suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Tamire bırakılan otomobili soymak isterken suçüstü ...
Rektör Şahin: "Hazırladığımız kitap kurumsal bir hafıza oluşturarak, rehberlik edecektir"
YEREL HABERLER Rektör Şahin: "Hazırladığımız kitap kurumsal bir ...
Aksaray´da sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
YEREL HABERLER Aksaray´da sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X