Motosikleti yüksek ses çıkaran kuryeye 1500 TL ceza

İl il açıkladı! Yağmur ve kar var

'İyi ki senin kızın oldum'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY'da, motosikletinin egzozu yüksek ses çıkardığı için durdurulan kurye Fezayi Sağlam'a (26), çevreyi rahatsız ettiği gerekçesiyle Kabahatler Kanunu'ndan ve motosiklete izinsiz sepet takmaktan 1516 TL ceza kesildi.

Olay, saat 15.30 sıralarında Büyük Bölcek Mahallesi´nde meydana geldi. Lokantada çalışan kurye Fezayi Sağlam, yemek götürmek için yola çıktı. Caddede kontrol yapan polisler, Sağlam'ın kullandığı ve yüksek ses çıkaran 68 LC 600 plakalı motosikleti durdurdu. Polis ekipleri kuryeye motorun egzozu yaptırması konusunda uyardı. Tamirhanelerin kapalı olduğunu, siparişi yetiştirmesi gerektiğini söyleyerek gitmek isteyen Fezayi Sağlam'a çevreyi rahatsız ettiği gerekçesiyle Kabahatler Kanunu´ndan ve motosiklete izinsiz sepet takmaktan 1516 TL idari para cezası uygulandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2020-12-19 18:14:40



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.