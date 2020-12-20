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Kısıtlamaya uymayan maskesiz alkollü vatandaş önce “Çekme” dedi, sonra el salladı

İHA

Kısıtlamaya uymayan maskesiz alkollü vatandaş önce “Çekme” dedi, sonra el salladı

Aksaray’da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan, maske takmayan ve nağra atarak mahalle sakinlerine rahatsızlık veren alkollü vatandaş kendini görüntülemek isteyen kameramana önce “Çekme” dedi, sonra el salladı.
Korona Virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında alkol alarak sokakta nağralar atan Yılmaz D. (33) mahalle sakinleri tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine bekçi ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen bekçi ve polis ekipleri maske takmayan, kısıtlamaya uymayan ve alkollü olarak sokakta nağralar atarak rahatsızlık veren Yılmaz D.’yi yakaladı. Yılmaz D., bekçi ve polis ekiplerine zor anlar yaşatırken, maskesiz olduğu için güçlükle de olsa maskesi taktırıldı. Kendini görüntülemek isteyen basın mensuplarına “Çekme” diye seslenen Yılmaz D., bir süre sonra el sallayarak bekçilere basın mensuplarını şikayet etti. Ardından olay yerinde bulunan otomobiline binerek evine gitmek isteyen Yılmaz D. polis ekiplerince aracın kontağı alınarak engellendi. 1.89 promil alkollü olduğu tespit edilen Yılmaz D.’ye sokağa çıkma kısıtlamasına uymamaktan 3 bin 150 TL para cezası kesildi. Alkollü vatandaş işlemlerinin ardından polis ekiplerince Ereğli Kapı Mahallesinde bulunan evine bırakıldı.

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