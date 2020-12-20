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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kızılay’dan polislere çay-kahve servisi

İHA

Kızılay’dan polislere çay-kahve servisi

Aksaray'da sokağa çıkma kısıtlamasında cadde ve sokaklarda görev alarak uygulama ve denetimler yapan polis ekiplerine Türk Kızılay’ı tarafından kahve ve çay servisi yapıldı.
Aksaray’da Korona Virüs tedbirleri çerçevesinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında kentin birçok bölgesinde görev alarak denetim ve uygulamalar yapan polis ekiplerine Türk Kızılay’ı Kadın ve Gençlik Kollarından çay ile kahve servisi yapıldı. Kızılay ekibi, ellerinde termoslarla cadde cadde gezerek polislere çay kahve servisi yaptı. Kızılay ekibi polislerle de sohbet ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi.
Çalışmalarla ilgili bilgiler veren Kızılay Kadın Kolları Başkanı Ayşen Benlioğlu, "Bu pandemi sürecinde kısıtlama olduğundan dolayı sokağa çıkma kısıtlamasında emniyet güçlerimiz görev yapmaktalar. Biz de emniyet güçlerimizin bu soğukta içlerini ısıtabilmek için kahve çay ikramında bulunuyoruz. Bir nebze de onlara destek olmak amacıyla Kızılay ekibi olarak buraya geldik. Kızılay Kadın ve Gençlik ekibi olarak, onlarla hem sohbet ediyoruz. Hem onlara destek oluyoruz. Hem de içlerini ısıtmak için kahve ve çay ikramında bulunuyoruz. Aksaray'da polislerimizin ve tüm ülkemizde görev yapan polislerimize güveni ve huzuru sağladıkları için hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.
Kızılay Şubesi Gençlik Kolları Başkanı Kağan Pektaş ise, "Biz genç Kızılay olarak dışarıdaki emniyet mensuplarımıza yanında onlara destek olarak çay ve kahve ikram ediyoruz. Onlara yapmış oldukları bu görevlerden dolayı tüm emniyet mensuplarına teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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