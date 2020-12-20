Kısıtlamayı ihlal edip, polisten otomobille kaçan şüpheli: Durmayı sevmiyoruz



Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY'da, sokak kısıtlamasını ihlal ederek, polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü Orhan K. (23) ve arkadaşı Sezer A. (23), kovalamacayla yakalandı. Orhan K., neden kaçtığını soran gazetecilere ''Durmayı sevmiyoruz ağabey" dedi. Orhan K. ve arkadaşına toplam 10 bin 692 lira ceza kesildi.

Olay, saat 10.30 sıralarında Aratol Mahallesi'nde meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlaması sürerken, Asayiş Şubesi Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine 68 AS 449 plakalı otomobili durdurmak istedi. Sürücü Orhak K. ise ekiplerin 'dur' ihtarına uymayıp, hızını artırarak, yanındaki arkadaşı Sezer A. ile kaçmaya başladı. Polis aracına da çarpan Orhan K., kovalamaca sonucu durdurduğu otomobili terk edip, arkadaşıyla Fatih Mahallesi'ndeki apartmanın bodrum katına saklandı. Polis, 2 kişiyi saklandıkları yerde yakaladı. İkili, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Sürücü Orhan K., gazetecilerin 'Neden kaçtınız?' sorusuna ''Durmayı sevmiyoruz ağabey'' diye cevap verdi.

Orhan K. hakkında ''dur' ikazına uymamak', 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek', 'kırmızı ışık ihlali yapmak'tan 4 bin 392 lira ceza uygulandı. Orhan K. ve arkadaşı Sezer A.'ya ayrıca sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri için de 3 bin 150'şer lira ceza kesildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2020-12-20 15:16:41



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