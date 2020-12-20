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Bekçi, şüpheli kovalamacası film sahnelerini aratmadı Kaçan şüpheli site oto parkında kıskıvrak yakalanarak kelepçelendi

İHA

Bekçi, şüpheli kovalamacası film sahnelerini aratmadı Kaçan şüpheli site oto parkında kıskıvrak yakalanarak kelepçelendi

Aksaray’da bekçilerin şüphe üzerine 'dur' ihtarında bulunduğu 1 kişi koşarak kaçarken, bekçiler ve şüpheli arasında yaşanan kovalamaca film sahnelerini aratmadı.

Olay, Tacin Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, mahallede devriye atan Aksaray İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı mahalle ve çarşı bekçileri parkta şüpheli olarak gördüğü 3 şahsı denetlemek istedi. 3 şahıs koşarak kaçmaya başlarken, 'dur' ihtarında bulunan bekçiler kaçan şüphelilerin peşine düştü. Şüpheli 3 şahsın her birinin farklı yönlere kaçması sonucu bekçiler telsizden anons ederek durumu İl Emniyet Müdürlüğü Haber Merkezi'ne bildirdi. Anonsun ardından haber merkezi diğer ekipleri de bölgeye sevk etti. Kısa sürede olay yerine intikal eden ekipler bölgeyi adeta abluka altına aldı. Yapılan arama çalışmalarında bir şahsın kaçtığını gören bekçiler, olay yerine gelen sivil ekip otosuna binerek polislerle birlikte şüphelinin peşine düştü. Şüpheli ve bekçiler arasında yaşanan kovalamaca anı kameralara yansırken, kaçan şüphelilerden birisi çok geçmeden bir sitenin otoparkında yakalandı. Yakalanan ve isminin Şambaz Y. (23) olduğu öğrenilen şüpheli bekçiler tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Şüpheli, basın mensuplarının “Neden kaçtın” sorusuna, “Abi vallahi cezasından kaçtım. Kuran çarpsın bak” diye cevap verdi. Kelepçelenen şüpheli olay yerinde sivil ekip otosuna bindirilirken, burada yapılan sorgulamasında herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı. Şambaz Y.’nin kısıtlamada muaf belgesi olmadığı ve kısıtlamaya uymadığı için kaçtığı öğrenilirken, 3 bin 150 TL ceza uygulandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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