HES sorgusunda karantinada olması gerektiği ortaya çıktı, yurda yerleştirildi

Bir araştırma daha ortaya koydu! O kişilerde koronadan ölüm riski daha yüksek



Erkan ALTUNTAŞ/ AKSARAY (DHA) AKSARAY´da, Tarım İl Müdürlüğü ek binası girişinde yapılan HES kodu sorgusunda, durumunun riskli ve karantinada olması gerektiği belirlenen Sabri K. (83), karantina süresini tamamlaması için Kredi Yurtlar Kurumu'na götürüldü. Sabri K., ambulansa bindirilirken görevlilere, "Evde yatalak eşim var. Beni götürdünüz eşime kim bakacak" dedi.

Aksaray Tarım İl Müdürlüğü ek binasına bir yakını ile gelen Sabri K.´nin Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgusunda Covid19 temaslısı olduğu ve evinde karantinada olması gerektiği belirlendi. Görevliler, Sabri K.´yi almaları için polis ve filyasyon ekiplerine haber verdi. Sabri K., ambulansa alınırken görevlilere, "Evde yatalak eşim var. Beni götürdünüz, eşime kim bakacak" diye seslendi. Sabri K., karantina süresini tamamlaması için ambulansla Kredi Yurtlar Kurumu'na götürüldü. Sabri K.'ye ayrıca karantina kurallarını ihlalden 3 bin 150 TL ceza uygulandı. DHA-Genel Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2020-12-21 17:04:04



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