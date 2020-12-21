Köpeğe çarpmamak manevra yaptı, otomobil direğe çarparak takla attı

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Hilmi YOL/ESKİL (Aksaray), (DHA)AKSARAY'da sürücüsünün önüne çıkan köpeğe çarpmamak manevra yapmasıyla kontrolden çıkan otomobil, aydınlatma direğine çarpıp takla attı. Kazada sürücü Mesut Aygör (54) yanındaki ve Remzi Özen (48) yaralandı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında AksarayKonya kara yolunun 50´nci kilometresinde meydana geldi. Mesut Aygör yönetimindeki 06 U 1329 plakalı otomobil, seyir halindeyken iddiaya göre önüne aniden köpek çıktı. Sürücü, köpeğe çarpmamak için manevra yapınca kontrolden çıkan otomobil, aydınlatma direğine çarpıp takla atarak sürüklendi.

Kazada sürücü Mesut Aygör ve yanındaki Ramazan Özen yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Hilmi Yol

2020-12-21 18:42:25



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