Vali Aydoğdu ilçe istişare toplantılarını sürdürüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Aydoğdu ilçe istişare toplantılarını sürdürüyor

İHA

Vali Aydoğdu ilçe istişare toplantılarını sürdürüyor

Aksaray Valiliğince ihtiyaçları mahallinde tespit etmek, hizmeti de vatandaşın ayağına götürmek amacıyla düzenlenen ilçe istişare toplantıları devam ediyor.
Vali Hamza Aydoğdu başkanlığında; Aksaray Belediye Başkanı Vekili Yakup Kadri Perek, Vali Yardımcısı Yasin Ardıç, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yüksel Çelik ve kurum müdürlerinin katıldığı Aralık ayı toplantısı Eskil ilçesinde gerçekleştirildi. Vali Aydoğdu, Eskil ilçesi ziyaretinde İlçe Kaymakamı Erkut Pamuk’u ve İlçe Belediye Başkanı Necati Belgemen’den ilçenin genel durumu, sorun ve ihtiyaçları ile ilgili bilgi aldı. Vali Aydoğdu daha sonra Eskil Cumhuriyet İlkokulu Konferans Salonunda ilçeye bağlı köy ve mahalle muhtarlarının katıldığı toplantıda sorunları dinledi. İhtiyaçların yerinde tespiti ve çözümü için ilgili kurum ve kuruluş müdürlerinin katılımıyla düzenledikleri toplantıların önemini belirten Vali Aydoğdu, “Mutlaka bir çözüm yolu vardır” ilkesiyle hareket edeceğiz. Köylerimizin, belde ve ilçelerimizin ortak sorunları, bölgeye has eksiklikleri var. El birliği ile imkanlarımızın seferber ederek sorunlarımıza çözüm üreteceğiz” dedi.
Toplantıda söz alarak mera alanları, arazi toplulaştırma, sulama, yol ve imar sorunlarını aktaran muhtarlara teşekkür eden Vali Aydoğdu, toplantıda hazır bulunan kurum müdürlerine söz vererek iletilen sorunların durumu yapılan çalışmalar ve yapılması gereken çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Eskil İlçesinin tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin yoğun olarak yapıldığı, üretilen tarımsal ürünlerinin kalitesi ile de adını duyurduğunu vurgulayan Vali Hamza Aydoğdu, şeker pancarı, yağlık ayçiçeği ve diğer tarımsal ürünler ile hayvancılıkta kaba yem ihtiyacının karşılanmasında bölgenin adeta bir üretim merkezi olduğunu kaydetti. Vali Aydoğdu, bölge çiftçisinin üst seviyede modern tarım uygulamaları yaptığını bu kapsamda Aksaray’ın üretim merkezi konumunda bulunan bölgenin ve üreticilerin sorunlarının çözüme kavuşturulması için imkanların en iyi şekilde değerlendirileceğini, Eskil ilçesinin eksikliklerini el birliği ile gidereceklerini ifade etti.
Toplantının ardından Vali Hamza Aydoğdu beraberindeki heyet ile Eskil Gençlik Merkezi ve Eskil Kız Kuran Kursu inşaatlarında incelemelerde bulunarak bilgi aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Milli Piyango'nun yılbaşı biletlerine Aksaray'da yoğun ilgi 
YEREL HABERLER Milli Piyango'nun yılbaşı biletlerine Aksaray'da ...
Aksaray Belediyesi, esnafa destek paketini genişletti
YEREL HABERLER Aksaray Belediyesi, esnafa destek paketini genişletti
Köpeğe çarpmamak manevra yaptı, otomobil direğe çarparak takla attı
YEREL HABERLER Köpeğe çarpmamak manevra yaptı, otomobil direğe ...
Aksaray´da sahte içki operasyonu: 5 gözaltı
YEREL HABERLER Aksaray´da sahte içki operasyonu: 5 gözaltı
HES sorgusunda karantinada olması gerektiği ortaya çıktı, yurda yerleştirildi
YEREL HABERLER HES sorgusunda karantinada olması gerektiği ortaya ...
Aydınlatma direğine çarparak takla atan otomobilde 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Aydınlatma direğine çarparak takla atan otomobilde 2 ...
Traktör ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Traktör ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
ATSO’dan tablet desteği
YEREL HABERLER ATSO’dan tablet desteği
Başkan Dinçer: “Tarihi değerlerimize sahip çıkıyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Dinçer: “Tarihi değerlerimize sahip çıkıyoruz”
Aksaray’da otomobiller çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Aksaray’da otomobiller çarpıştı: 1 yaralı
ASÜMED’in macera parkuru projesi kabul edildi
YEREL HABERLER ASÜMED’in macera parkuru projesi kabul edildi
Aksaray Emniyeti, yılbaşı öncesi sahte içki faciasını önlendi
YEREL HABERLER Aksaray Emniyeti, yılbaşı öncesi sahte içki faciasını ...
HES kodundan karantinada olması gerekirken valiliğe geldiği ortaya çıktı
YEREL HABERLER HES kodundan karantinada olması gerekirken valiliğe ...
Polisi gören aracı bırakıp kaçtı
YEREL HABERLER Polisi gören aracı bırakıp kaçtı
Maskesiz aile muayenesiz ve sigortasız araçla yakalandı "Hastam var" diyen maskesiz sürücü, polisin ne ambulans teklifini kabul etti, ne de kamyoneti bırakmayı
YEREL HABERLER Maskesiz aile muayenesiz ve sigortasız araçla ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X