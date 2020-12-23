Küsen babaannesi ve dedesi için CİMER'den yardım istedi, çifti Vali Aydoğdu barıştırdı



Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY'da 3 aydır birbirlerine küs olan babaannesi Güllü (70) ile dedesi Mehmet Karip'i (75) uğraşları sonucu barıştıramayan torun Burcu Karip (21), CİMER´den yardım istedi. Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Burcu Karip´i de yanına alarak ziyaretlerine gittiği babaanne ve dedeyi barıştırdı.

Aksaray´da küs olan babaannesi ve dedesini 3 aydır barıştıramayan torun Burcu Karip, 16 Aralık´ta Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi´nden (CİMER) yardım istedi. Karip, babaannesi Güllü´nün dedesi Mehmet Karip´e küstüğünü, evi terk ederek başka bir torununda yaşamaya başladığını, birbirlerini sevdiklerini ancak barışmaya yanaşmadıklarını belirtip, Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu´dan yardım istedi. Bunun üzerine Vali Hamza Aydoğdu, torun Burcu Karip´le görüşerek, babaanne Güllü Karip´in kaldığı eve gitti. Taleplerini dinleyen Vali Aydoğdu daha sonra dede Mehmet Karip´i ziyaret ederek, birbirine küsen yaşlı çifti barıştırdı. DHA-Genel Türkiye-Aksaray / Merkez Erkan ALTUNTAŞ

2020-12-23 15:40:29



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