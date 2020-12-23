Kuzeyboru - PTT: 2- 3

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY,(DHA)- SALON: Aksaray
HAKİMLER:Hakkı Demiralay, Zafer Özmen
KUZEYBORU: Ikic, Arelya Karasoy, Mitchem, Sabriye Gönülkırmaz, Ceren Nur Domaç, Boskovic (Dilek Kınık, Arzum Tezcan)
PTT: Bahar Akbay, Dimitrova, Ceyda Aktaş, Vuchkova, Cansu Aydınoğulları, Mejia (Simay Kurt)
SETLER: 25-17, 22-25, 26-24, 14-25, 10-15
SÜRE: 129 dakika (27, 32, 30, 24, 16)Misli.com Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Kuzeyboru, sahasında PTT'ye 3-2 mağlup oldu. DHA-Spor Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2020-12-23 17:47:18
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