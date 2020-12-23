Meteoroloji'den iki bölgeye önemli uyarı! Sağanak ve kar

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY'da kontrolden çıkıp sulama kanalına uçan TIR'ın sürücüsü Remzi Özkişi (45) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Yavuz Sultan Selim Mahallesi 5746 Sokakta meydana geldi. Remzi Özkişi yönetimindeki 68 BD 060 plakalı TIR, sürücüsünün kontrolünden çıkıp sulama kanalına uçtu. Kazada yaralanan ve baygınlık geçiren sürücü Özkişi, AFAD ve UMKE tarafından araç içinden çıkartılıp ambulansı alındı. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Özkişi, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. TIR ise sulama kanalından vinçle çıkarıldı.OTOĞRAFLI DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2020-12-23 20:53:14



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.