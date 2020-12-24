Aksaray Bilim Teknik Koleji, Teknokent Koleji ile eğitim kapasitesi ve tecrübesini birleştirdi

20202021 Eğitim Öğretim Yılında Aksaray Bilim Teknik Koleji bir Türkiye markası olan Teknokent Koleji çatısı altında eğitim kapasitesi ve tecrübesini birleştirdi.

Aksaray Bilim Teknik Koleji Müdürü Hakkı Öztürker, Türkiye’nin sürekli ve hızlı bir şekilde büyümekte olduğunu, bölgesinde ve dünya ölçeğinde önemli bir aktör konumuna geldiğini söyledi. Gelişim sürecinin devam edebilmesi, yenilikçi ve girişimci fikirlerle desteklenerek endüstri 4.0 temelli inovatif öğrenme modelini uygulayan okul yapılarının kurulması ile mümkün olacağını belirten Öztürker, “Bu kapsamda 2017 yılında kurulan Teknokent Kolejleri Gıda Teknolojisi, Tarım, ElektrikElektronik Teknolojileri, Yenilenebilir Enerji Teknojileri, Makine ve Tasarım Teknojileri, Biyomedikal Cihaz Teknojileri, Endüstriyel Otomasyon Teknojileri ve Motorlu Araçlar Teknolojisi olmak üzere mesleki ve teknik eğitimin uluslararası geçerliliğe sahip 8 farklı alanında, Türkiye’nin 22 iline dağılmış ve 28 eğitim kampüsü ve 28 bin öğrenci kapasitesi ile faaliyetini sürdürmektedir. Ayrıca mevcut kurumlarının kapasite ve teknoloji alt yapıları sürekli geliştirilmektedir. Teknokent Kolejleri, Türkiye genelinde sahip olduğu kurum kapasitesi ile özel mesleki ve teknik eğitim alanının en büyük girişimi olma özelliğine sahiptir. Teknokent Koleji ailesine katılan Aksaray Bilim ve Teknik Kolejinin modern kapasitesi ve eğitim tecrübesini Teknokent Koleji çatısı altına taşıyarak Aksaray’ın özelinde Türkiye’nin mevcut veya gelecekte ortaya çıkabilecek ihtiyaçlarını karşılayacak, arz güvenliğini sağlayacak, dışa bağımlılığı azaltacak, teknolojik dönüşümünü sağlayacak, yenilikçi, ARGE yoğun ve katma değeri yüksek insan kaynağını yetiştirmesini sağlayacaktır. Değişen yaşam şekillerine bağlı olarak üretimden ekonomiye, politikadan iletişime tüm alanlarda yoğun bir şekilde kendini hissettirmektedir. Teknokent Kolejleri olarak kalıpların değiştiği günümüzde geleceğin bireylerini salt geçmiş yüzyılın eğitim anlayışıyla yetiştirmenin mümkün olmadığı hakikatinden yola çıkarak çocuklarımızı yarınların dünyası için beceri ve donanım kazanmalarını sağlayacak şekilde bir eğitim modeli uygulayacaktır. Aksaray Teknokent Koleji, yüksek teknoloji eğitimini, öğrencilerimizin sosyal ve ekonomik sektörleri ile iş birliği içinde ulusal ve uluslararası meslekî yetkinlikleri kazanması sağlayarak, meslekî etik değerlere sahip yenilikçi, girişimci, üretken, ekonomiye değer katan, alanında uzman bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır” şeklinde konuştu.

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